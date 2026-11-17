Der Europa-Park gehört zu den beliebten Ausflugszielen von Herr und Frau Schweizer. Nun dreht der Freizeitpark für das kommende Jahr erneut an der Preisschraube. Blick kennt die neuen Preise. Für Sparfüchse bietet der Park auch ein Novum.

Darum gehts Europa-Park erhöht 2027 die Preise um 4,5 Prozent, Erwachsene zahlen online bis 79.50 Euro

Pre-Opening Weeks vom 7. bis 19. März 2027 bieten Tickets ab 59.50 Euro vor dem Saisonstart

Der SBB-RailCoaster fährt auch 2027 samstags ab Zürich

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Im Europa-Park im süddeutschen Rust laufen bereits die Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Noch dauert die Saison 2026 bis zum 9. Januar – danach schliesst der Freizeitpark kurzzeitig seine Tore. Am 20. März 2027 startet dann die neue Sommersaison.

Für Schweizer Familien heisst es dann wieder: Sie müssen tiefer ins Portemonnaie greifen – schon wieder. Bereits in den letzten Jahren sind die Preise gestiegen. Wie aus den offiziellen Preislisten des Parks hervorgeht, erhöht der Freizeitpark für 2027 die Eintrittspreise erneut. Das Newsportal t-online berichtete zuerst darüber.

Fast 80 Euro für ein Tagesticket

Der Europa-Park setzt auf ein dynamisches Preismodell – so wie das mittlerweile auch viele Schweizer Skigebiete tun. Heisst: Die Preise für ein Tagesticket variieren je nach Buchungszeitpunkt, Nachfrage, Wochentag oder Saisonzeit. Wer genug früh plant, kann also bestenfalls einige Franken sparen.

Dennoch steigen die Preise 2027 in allen Kategorien – um rund 4,5 Prozent. Tickets für die Sommersaison 2027 sind bereits erhältlich. Erwachsene ab 12 Jahren zahlen neu 70 bis 79.50 Euro – bisher kostete der Eintritt 67 bis 76 Euro. Auch Kinder (4 bis 11 Jahre) und Senioren (ab 60 Jahren) müssen mehr hinblättern: Für sie werden künftig 59 bis 68 Euro fällig statt bisher 56.50 bis 65 Euro. Wer erst an der Tageskasse zahlt, muss weiterhin mit einem Aufpreis von 10 Euro rechnen.

Teurer wird zudem das Abstellen des eigenen Autos. Der Besucherparkplatz schlägt ab dem 20. März 2027 mit 12 statt bisher 10 Euro zu Buche.

Es gibt eine Schnäppchen-Chance

Ganz ohne gute Nachrichten müssen Freizeitpark-Fans aber nicht auskommen. Der Europa-Park lanciert nächstes Jahr eine Premiere: Bereits vor dem offiziellen Saisonstart öffnen die Tore für sogenannte «Pre-Opening Weeks». Vom 7. bis 19. März 2027 kommen Besucherinnen und Besucher zu günstigeren Konditionen in den Park.

Die Pre-Opening-Preise sind fix: An den Wochentagen kommen Gäste mit oder ohne Übernachtung für 59.50 Euro in den Park. Am Samstag und Sonntag zahlen Tagesgäste 70 Euro – wer im Park übernachtet, bezahlt auch am Wochenende nur 59.50 Euro.

Für Schweizer nach wie vor ein Magnet

Ob die erneute Preiserhöhung der Beliebtheit des Parks hierzulande schadet, ist fraglich. Jeder fünfte Gast reist aus der Schweiz an. Das sind beinahe 1,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr.

Für hiesige Europa-Park-Fans bleibt die Anreise auch ohne Auto bequem: Der RailCoaster der SBB bringt Ausflügler auch 2027 jeweils am Samstag direkt von Zürich über Basel in den Europa-Park. Bisher lag der Preis für das Kombiangebot mit Zugreise, Shuttle und Eintritt ab Basel SBB bei 99 Franken. Ob bei diesem Angebot die Preise für 2027 ebenfalls steigen, ist noch offen.