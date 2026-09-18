Saudi-Arabien stoppt im Oktober Öl-Lieferungen nach Europa. Grund: Ein Drohnenangriff zerstörte die Ost-West-Pipeline. Mindestens zwei Raffinerien seien betroffen.

Saudi-Arabien liefert auch im Oktober kein Öl nach Europa

Saudi-Arabien liefert auch im Oktober kein Öl nach Europa

Saudi-Arabien wird im Oktober aufgrund von Anschlägen auf seine Pipelines kein Öl an europäische Raffinerien liefern können. Das berichtet «Bloomberg» unter Berufung auf Quellen. Diese Entscheidung gelte demnach für mindestens zwei Abnehmer.

Europäische Kunden beziehen saudiarabisches Rohöl in der Regel im Rahmen sogenannter «Terminkontrakte», wodurch eine stetige monatliche Versorgung gewährleistet ist.

Die Ost-West-Pipeline wurde durch einen Drohnenangriff zerstört. Dies unterbricht den Betrieb.

Bereits Mitte Woche wurde bekannt, dass der saudische Hafen Yanbu Lieferungen nach Europa für den September einstellt. Nun ziehen sich die Lieferstopps offenbar noch weiter in die Länge.

+++Update folgt+++