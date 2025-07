Elektronikgigant geht neue Wege MediaMarkt setzt auf individuelle Beratung

Media Markt und Saturn führen in deutschen Filialen ein neues Service-Modell ein: Kunden können online Termine für eine persönliche Beratung buchen, inklusive Empfang am Eingang. Ob das auch in der Schweiz eingeführt wird, ist noch unklar.

