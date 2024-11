Der Schock im Emmental ist gross. Beim E-Velo-Hersteller Flyer in Huttwil BE verlieren 150 Angestellte den Job. Das macht auch Philippe Kohlbrenner traurig. Er hat die Elektrovelos erfunden.

E-Velo-Erfinder zum Aus in Huttwil BE

Auf einen Blick Flyer-Produktion in Huttwil endet, 150 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Erfinder Philippe Kohlbrenner traurig über Verlagerung ins Ausland

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bei Flyer in Huttwil BE werden keine Velos mehr gebaut. Die grösste Veloproduktion der Schweiz ist Geschichte. 150 Angestellte verlieren ihren Job. Ein harter Schlag für eine ganze Region. Die Velos werden künftig in Deutschland zusammengeschraubt. Die Kündigung sollen die Mitarbeitenden noch vor Weihnachten bekommen.

Nur der Hauptsitz des E-Velo-Herstellers soll weiterhin im Emmental stehen – eine Handvoll Stellen im Büro bleiben übrig. Die Betroffenheit bei den Mitarbeitern ist gross. Ein Care-Team war vor Ort, als die schlechten Nachrichten gestern Mittwoch verkündet wurden.

Die Gemütslage ist auch bei Philippe Kohlbrenner gedämpft. Er hat das Elektrovelo vor 30 Jahren erfunden. Der Erfinder der Flyer sagt zu SRF: «Klar macht mich das traurig – es ist unser Baby.» Betroffen nimmt er zur Kenntnis, dass die heutige Besitzerin, die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG) mit Sitz in Köln (D), die Produktion ins Ausland verlagert. «Das tut weh», sagt er. Kohlbrenner brennt noch immer für Elektrovelos. Flyer liegt ihm auch heute noch am Herzen.

«Ich hatte die Zunge am Boden»

Kein Wunder: In den Elektrovelos steckt viel Emmental. Auf die Idee eines Velos mit Elektromotor kam Kohlbrenner auf dem Heimweg von der Arbeit – natürlich mit dem Velo. «In den Högern hatte ich die Zunge am Boden», erinnert er sich. Da kam ihm die zündende Idee. Mit einem alten Scheibenwischermotor und einer Autobatterie begann er zu tüfteln. Die Fortschritte liessen sich sehen. Kohlbrenner erkannte sehr schnell das Potenzial seiner Erfindung. Mit zwei Freunden – einem Elektroingenieur und einem Marketingspezialisten – gründete er die Firma BK-Tech AG.

2001 ging er damit Konkurs. Die Flyer-Story ging aber weiter. Auf Zeiten des rasanten Wachstums folgten immer wieder auch finanzielle Probleme. Der Elektrovelo-Markt ist hart umkämpft. Schliesslich landet Flyer bei den deutschen Eigentümern, die dem E-Velo-Pionier nun den Stecker ziehen.

Kohlbrenner dagegen produziert weiter im Emmental. In der alten Mühle Waltrigen in Häusernmoos BE entwickelt und baut er zusammen mit einem kleinen Team Elektrovelos der Marke Speedped – keine 10 Kilometer von der Flyer-Fabrik in Huttwil entfernt, die bald leer stehen wird.