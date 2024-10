Flyer betreibt in Huttwil BE die grösste Veloproduktion in der Schweiz. Diese steht nun vor dem Aus. Die deutsche Eigentümerin des E-Bike-Pioniers hat ein Konsultationsverfahren angestossen. Eine Massenentlassung droht.

Schock am Hauptsitz in Huttwil – Massenentlassung droht

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Schock am Flyer-Hauptsitz in Huttwil BE: Die deutsche Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG), Eigentümerin der Flyer AG, hat ein Konsultationsverfahren eingeleitet. «Es wird geprüft, die Verwaltung auf ein Minimum zu reduzieren, die Produktion in Zukunft ausserhalb der Schweiz anzusiedeln und Synergien innerhalb der Gruppe zu nutzen», heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens, die Blick vorliegt. Dies sei eine Reaktion auf die «weiterhin schwierige Marktsituation in der Fahrradbranche». Eine erneute Restrukturierung von Flyer sei notwendig, ein «unumgänglicher betriebswirtschaftlicher Schritt».

Die Betroffenheit unter den 170 Mitarbeitenden in Huttwil ist gross, wie Blick von Angestellten erfahren hat. Das Personal wurde heute Mittwoch durch die Firmenleitung über das Konsultationsverfahren informiert. «Wir sind schockiert, dass schon wieder eine neue Restrukturierung notwendig ist», heisst es bei den Mitarbeitenden weiter.

Blick besuchte im September 2024 die noch grösste Schweizer Veloproduktion in Huttwil. Damals kündigte CEO Andreas Kessler an, den Schweizer E-Bike-Pionier nach einer Massenentlassung im Vorjahr wieder zum Fliegen zu bringen. «Wir sind am tiefsten Punkt im Tal der Tränen angelangt. Die Frage ist jetzt, wie breit das Tal ist», sagte Kessler zu Blick. Jetzt droht die Produktionsverlagerung nach Deutschland oder in Billiglohn-Länder.

Die Pressestelle von Flyer beantwortet keine weiteren Fragen und verweist an die Eigentümerin in Deutschland. «Im Zuge der geplanten Restrukturierung wird der Stellenabbau grosser Teile der aktuellen Belegschaft geprüft», kündigt ZEG in der Mitteilung an. Eine Massenentlassung droht. Derweil bangt der Grossteil der Beschäftigten, überwiegend Angestellte in der Produktion aus der Umgebung, um ihren Job.

Nun läuft das Konsultationsverfahren. «Die Geschäftsleitung der Flyer AG bedauert die aktuelle Entwicklung ausserordentlich. Sollte es zu Entlassungen kommen, werden die betroffenen Mitarbeitenden mit einem Sozialplan unterstützt», lässt die ZEG mit Sitz in Köln mitteilen. Weitere Kommentare würden keine abgegeben. Dennoch werden Durchhalteparolen ausgegeben: Man versuche mit allen Mitteln, die Eigenständigkeit als Schweizer Unternehmen zu erhalten. Es dürfte darauf rauslaufen, dass in Huttwil lediglich Verwaltung, Vertrieb und die Kreativabteilung verbleiben wird. Was mit dem immens grossen Werk mit mehreren Produktionslinien passiert, kann derzeit niemand in Huttwil sagen.









++ Update folgt ++