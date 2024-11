Flyer betreibt in Huttwil BE die grösste Veloproduktion in der Schweiz. Aber nicht mehr lange. Die deutsche Eigentümerin des E-Bike-Pioniers gibt den Abschluss des Konsultationsverfahrens bekannt. Das sind die traurigen Resultate für die Flyer-Beschäftigten.

1/12 Imposanter Bau auf der grünen Wiese in Huttwil BE: Hauptsitz von Flyer. Foto: Thomas Meier

Die Würfel um die Zukunft der grössten Schweizer E-Bike-Produktion sind gefallen. Die deutsche Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG), Eigentümerin der Flyer AG, hat das Konsultationsverfahren abgeschlossen. Jetzt herrscht traurige Gewissheit für die 170 Flyer-Angestellten: Das Aus für die E-Bike-Produktion in Huttwil ist nun beschlossene Sache. Am Standort Huttwil wollen die Deutschen nach der neuerlichen Restrukturierung aber festhalten, weiss Blick.



Die Mitarbeitenden erfuhren am heutigen Mittwochmorgen am Firmensitz in Huttwil BE durch CEO Andreas Kessler von den Resultaten des Konsultationsverfahrens, das am 30. Oktober 2024 eingeleitet worden war, bestätigt eine Flyer-Sprecherin Informationen von Blick. Mehr wollte sie zu den Ergebnissen nicht sagen. Die Kommunikationshoheit habe die ZEG in Köln, die auf eine Anfrage von Blick bislang nicht reagierte.

Die Betroffenheit unter den Angestellten, besonders jenen in der E-Bike-Produktion, ist gross, hört Blick von Insidern. Manche hofften noch auf eine Kehrtwende der Muttergesellschaft, an der Schweizer Produktion festzuhalten. Vorschläge zum Erhalt der Produktion wurden abgeschmettert. Alle Hoffnungen haben sich damit zerschlagen. Die Produktion wird in deutsche Betriebe integriert.

Es kommt zur Massenentlassung

Kündigungsschreiben noch vor Weihnachten: Mit dem Entscheid der deutschen Eigentümerin rollt nun die Entlassungswelle an. «Es geht jetzt schnell», sagt eine betroffene Person. Die Mitarbeitenden werden mit einem Sozialplan unterstützt. Gut 150 Angestellte sind von der Massenentlassung betroffen. Ein externes Care-Team ist im Werk als Anlaufstelle für die Betroffenen, weiss Blick.

Fest steht auch: Die Verwaltung der Flyer AG in Huttwil wird auf ein Minimum auf rund 15 Personen zusammengestutzt. So geht das Marketing beispielsweise nach Deutschland. Produktmanagement, Entwicklung und Sales mit Händlerbetreuung bleiben in Huttwil. Doch was passiert mit dem riesigen Werk mit mehreren Produktionsstrassen? Dieses ist im Besitz der Flyer AG. Insider haben hier noch keine Informationen, die deutsche Muttergesellschaft ZEG schweigt.

