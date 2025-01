1/6 In der Coop-Filiale in Zürich-Wipkingen gibts am Morgen grosse Lücken in der Gemüseauslage. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Coop-Filialen haben leere Regale wegen Problemen mit Tankstelle

Technisches Problem an Betriebstankstelle verursacht Lieferverzögerungen für Frischwaren

Über 40 Lastwagen betroffen, ein paar Dutzend Verkaufsstellen in Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In verschiedenen Coop-Filialen sieht es heute aus wie in Zeiten von Corona: Die grünen Kisten in den Auslagen von Früchten und Gemüse sind leer. Auch im Sandwich-Gestell gibts Lücken. Diesmal ist aber nicht ein fieses Virus schuld für die Engpässe. Sondern die eisigen Temperaturen von deutlich unter minus 5 Grad. Wegen der Kälte hat Coop Probleme mit dem Biodiesel. Mit Lastwagen konnten am Morgen die Filialen nicht wie gewohnt beliefert werden. Kundinnen und Kunden standen vor leeren Regalen, wie mehrere Leserreporter berichtet haben.

Coop bestätigt auf Anfrage die kältebedingte Verzögerung bei der Auslieferung von Frischwaren. «Grund dafür ist ein technisches Vorkommnis bei einer unserer Betriebstankstellen. Dieses wird derzeit behoben», sagt eine Sprecherin zu Blick. Derzeit würden die Fahrzeuge mit Standarddiesel betankt. «Sobald möglich wird wieder auf Biodiesel umgestellt», sagt sie weiter.

Dutzende Filialen betroffen

Offenbar haben über 40 Lastwagen nicht rechtzeitig losfahren können. Betroffen seien «ein paar Dutzend Verkaufsstellen» gewesen. «Einzig in der Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich», konkretisiert die Coop-Sprecherin. Die Läden seien aber im Verlauf des Vormittages mit der fehlenden Ware beliefert worden. So auch die Filiale an der Scheffelstrasse in Zürich-Wipkingen.

Das Problem mit Diesel im Winter: Der Treibstoff kann bis zu 8 Prozent Wasser enthalten. Das bildet bei grosser Kälte Eiskristalle und kann gefrieren. In Bergregionen gibt es deshalb einen speziellen Winterdiesel, der von November bis Februar angeboten wird. Er ist für Temperaturen bis minus 20 Grad geeignet.