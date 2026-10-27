On eröffnet Anfang November sein erstes Outlet in Landquart GR. Auf 120 Quadratmetern bietet der Schweizer Sportartikel-Hersteller im Fashion Outlet Schuhe und Kleidung aus vergangenen Saisons an – direkt neben dem Flagship-Store von Konkurrent Nike.

Darum gehts Ab November eröffnet On ein temporäres Outlet in Landquart GR

On-Shop bietet 120 m² Schuhe und Kleidung vor Nike-Flagship-Store

Landquart Fashion Outlet steigerte Umsatz seit 2015 um 80 Prozent

Anfang November zieht ein neuer, prominenter Anbieter ins Fashion Outlet in Landquart GR ein: Der Sportartikel Hersteller On mit Sitz in Zürich kommt ins grösste Outlet der Schweiz. «Ja, wir eröffnen Anfang November ein temporäres Outlet», bestätigt eine On-Sprecherin Recherchen von Blick. Es ist das erste Outlet der ambitionierten Sportartikel-Marke überhaupt. Bisher wurden Auslaufmodelle nur online angeboten. On mietet sich in Landquart erst einmal für sechs Monate ein.

Noch sucht On letzte Mitarbeiter. Auf der Webseite des Fashion Outlets ist zum Beispiel der Job eines «On Running Store Advisors» – also eines Sportartikelverkäufers – ausgeschrieben. On bietet in Landquart auf 120 Quadratmetern Fläche Schuhe und Bekleidung aus vergangenen Saisons an.

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Outlet-Chefin Aleksandra Perz freut sich über den gewichtigen Neuzugang. «Als weltweit anerkannte Marke mit Schweizer Wurzeln ist On eine besonders spannende Ergänzung unseres Markenmixes», sagt sie zu Blick. Und fügt an: «Der Pop-up-Store stärkt unser Sport- und Lifestyle-Angebot.»

Vor der Nase des grössten Konkurrenten

Aber passt ein Outlet zum Premium-Anspruch der Marke? Die On-Sprecherin führt aus: «Für uns ist Premium ein mehrdimensionales Versprechen, das weit über ein Preisschild hinausgeht.» Es definiere sich über die Schweizer Ingenieurskunst, hochwertige Materialien, gewissenhafte Forschungslabore und ein «erstklassiges Markenerlebnis an allen Touchpoints». Und: «Outlets ermöglichen es uns, den Lebenszyklus unserer Produkte verantwortungsvoll und nachhaltig zu respektieren.»

Spannend: Erst im April hat Nike, einer der grössten Konkurrenten von On, in Landquart einen grossen Flagship-Store eröffnet. Jetzt landet On den Coup – und verkauft Schuhe und Mode direkt vor der Nase des Sportartikel-Giganten.

Im Frühling öffnete der Neubau des bekannten Bündner Shopping Outlets. Die Verkaufsfläche ist damit auf 27'000 Quadratmeter gewachsen. Acht neue Marken sind eingezogen. Darunter bekannte Namen wie der Schuhhersteller Birkenstock, Beauty-Anbieter L'Oréal und der Glarner Chocolatier Läderach. Teil des Erweiterungsneubaus ist auch ein Parkhaus: Neu stehen den Gästen 1550 Parkplätze zur Verfügung. Immer wieder kommts rund ums Outlet-Center zu Stau. Viele der Shopping-Verrückten reisen mit dem Auto an – obwohl das Outlet einen eigenen Bahnhof hat.

Das Angebot des Landquart Fashion Outlets kommt gut an. Ein Blick auf die letzten zehn Jahre zeigt: Seit 2015 konnte das Fashion Outlet seinen Umsatz um 80 Prozent erhöhen. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg um 50 Prozent.