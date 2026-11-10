Kentucky Fried Chicken zieht in die italienischen Alpen: Ab dem 5. Dezember bietet die Fast-Food-Kette KFC in Madonna di Campiglio und Cortina d'Ampezzo ihre Chickenwings an. Das schmeckt vielen Italienern gar nicht. Die Proteste sind heftig – bewirken aber nichts.

Darum gehts KFC eröffnet ab 5. Dezember Filialen in Madonna di Campiglio und Cortina d'Ampezzo

Kritik von Umweltschützern und Einheimischen: Verlust der traditionellen Bergküche befürchtet

McDonald's schloss 2007 seine Davoser Filiale nach enttäuschendem Umsatz

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Poulet statt Polenta, Chickenwings statt Kaiserschmarrn! Die US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) will die italienischen Alpen erobern. Ab dem 5. Dezember – pünktlich zum Saisonstart – können Wintersportler in den aus dem Skiwelt-Cup bekannten Wintersportorten Madonna di Campiglio (I) und Cortina d'Ampezzo (I) KFC-Produkte geniessen, wie unter anderem die «Bild» berichtet. Und das auf 1700 beziehungsweise 2123 Metern über Meer, direkt am Pistenrand.

Doch die Pläne für Fastfood im Schnee lösen einen Sturm der Entrüstung aus. Umweltschützer und Einheimische befürchten, dass die Dolomiten endgültig zum kommerziellen Freizeitpark verkommen. Luigi Casanova von der Umweltorganisation Mountain Wilderness beklagt den Niedergang der traditionellen Bergküche. Die Trentiner Politikerin Paola Demagri kritisiert gar den Verkauf der regionalen Identität an das «Hähnchen aus Kentucky». Auch im Internet hagelt es Kritik. Viele Skifahrer wollen auf der Berghütte lieber regionale Spezialitäten als amerikanisches Fastfood.

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Bürgermeister kann nichts machen

Cortinas Bürgermeister Gianluca Lorenzi zeigt sich gegenüber Südtirolnews.it skeptisch. Fast Food entspreche überhaupt nicht dem Standard, den der exklusive Olympiaort Cortina anstrebe. Doch ihm sind die Hände gebunden: Da es sich um private Verträge der Hüttenbetreiber handelt, kann die Gemeinde das Vorhaben rechtlich nicht blockieren.

KFC arbeitet bei beiden Eröffnungen mit Super G zusammen, einem italienischen Betreiber von Après-Ski-Lokalen. Super-G-Chef Andrea Baccuini versucht zu beschwichtigen: Eine eigenständige KFC-Filiale werde es in Cortina gar nicht geben. Stattdessen sollen lediglich sechs KFC-Produkte in der bestehenden Bar im Erdgeschoss angeboten werden. Die italienische Küche bleibe erhalten. Und die veröffentlichten Bilder einer umgestalteten Berghütte seien weder abgesprochen noch genehmigt worden. Am Gebäude werde nichts verändert.

McDonald's nur 10 Jahre in Davos

In den Schweizer Bergen ist KFC derzeit kein Thema. Fast Food hat es trotzdem auch hierzulande schon an den Pistenrand geschafft. Der grosse Konkurrent McDonald's eröffnete 1997 an der Promenade in Davos GR eine Filiale – direkt bei der Talstation der Parsenn-Bahnen. Während des World Economic Forum (WEF) wurde sie regelmässig von Demonstranten zerstört. Und im Sommer 2000 gar überfallen. Der Täter erbeutete 12'000 Franken.

2007 schloss der Fastfood-Riese seinen Davoser Ableger bereits wieder – trotz eines bis 2011 weiterlaufenden Mietvertrages. Der Umsatz lag hinter den Erwartungen zurück. Im Restaurant haben 13 Angestellte gearbeitet. Allen Mitarbeitern wurde eine Stelle in einem der zwei «McDonald’s»-Restaurants in Chur angeboten.