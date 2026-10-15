Sie treiben KI voran, tüfteln an Robotern und machen die Schweiz digital fit: Wer sind die Pioniere, die unser Land digital in die Zukunft führen? Nominiere jetzt deine Favoriten für die Digital Shapers 2027!

Blick Wirtschaftsdesk

Ob bahnbrechende Technologien, neue Geschäftsmodelle oder clevere KI-Anwendungen, die Digital Shapers gehören zu den wichtigsten Köpfen der Schweizer Tech-Szene. Sie setzen neue Massstäbe bei künstlicher Intelligenz, Cloud, Robotik und anderen Schlüsseltechnologien.

Ein Blick auf die Digital Shapers 2026 zeigt, wie vielfältig die digitale Schweiz ist: Proton-Gründer Andy Yen schützt mit verschlüsselten E-Mails unsere Privatsphäre, Terra-Quantum-Chef Markus Pflitsch entwickelt Quantencomputer-Anwendungen für Branchen wie Energie und Logistik. Und Ryan Luke Johns, Mitgründer von Gravis Robotics, bringt Baggern bei, selbstständig zu arbeiten.

Wer sind die Köpfe, die 2027 als Nächstes Grosses bewegen? Gemeinsam mit digitalswitzerland, der Handelszeitung und PME sucht die Bilanz die 100 wichtigsten Digital Shapers – für das «Who's Who» der digitalen Schweiz. Hilf uns, die Richtigen zu finden! Entdecke alle Kategorien und nominiere hier.