Nachdem die SBB einen Mega-Auftrag an den deutschen Konzern Siemens vergeben haben, darf sich eine weitere ausländische Firma über einen milliardenschweren Deal freuen: Für die «Digitalisierung des Schweizer Bahnnetzes» wird die japanische Hitachi Rail beauftragt.

Und wieder erhält die Schweiz eine Abfuhr: Die SBB haben einen neuen Deal für die Digitalisierung ihres Bahnnetzes abgeschlossen. Der entsprechende Grossauftrag ging dieses Mal an Japan. Der Bahntechnikkonzern Hitachi Rail soll die SBB technisch auf Vordermann bringen, wie «CH Media» zuerst berichtet. Der Rahmenvertrag beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro.

Die Nachricht wurde zunächst nicht offiziell von den SBB kommuniziert, sondern durch einen LinkedIn-Beitrag von Hitachi Rail öffentlich. Dort teilte das Unternehmen ein Foto, das SBB-Chef Vincent Ducrot (63) beim Handschlag mit dem zuständigen Hitachi-Verantwortlichen Kurt Sauerwein zeigt.

Der Deal sieht vor, dass Hitachi Rail über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren einen Grossteil der bestehenden Schalt- und Steuerzentralen der SBB ersetzen soll. Viele dieser Anlagen stammen noch aus den 1950er Jahren. Die SBB planen, bis zu 80 Prozent ihrer Stellwerke zu erneuern.

