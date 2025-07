Eine Initiative will lautes Feuerwerk verbieten. Doch gerade am 1. August wollen viele Böller ablassen, um die Schweiz gebührend zu feiern. Blick verrät dir, wo du Raketen kaufen und ablassen kannst – und welche Städte selber ein grosses Feuerwerk planen.

1/5 In Brunnen SZ wird es am 1. August auch dieses Jahr ein Feuerwerk über dem Luzerner Seebecken geben. Foto: Keystone

Darum gehts Eine Initiative fordert Einschränkung von lautem Feuerwerk

In Basel und Lugano sind grosse Feuerwerke geplant

Über 30 Gemeinden in Graubünden haben ein Feuerwerksverbot Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Die Schweiz feiert am 1. August ihren 734. Geburtstag! Das soll ordentlich gefeiert werden – mit Cervelats, 1.-Augustwegge und ein paar lauten Böllern oder Raketen. Feiern wir dieses Jahr aber vielleicht den letzten 1. August mit Feuerwerk und Knalleffekten?

Denn eine Initiative fordert eine rigorose Einschränkung beim Rumböllern: Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen, sollen in Zukunft verboten werden. Weiterhin erlaubt bleiben sollen beispielsweise Bengalhölzer oder Vulkane.

Doch die Initiative will Feuerwerk nicht komplett verhindern. Für Anlässe überregionaler Bedeutung – wie den 1. August – sollen grosse, öffentliche Feuerwerke nach wie vor möglich bleiben. Dafür braucht es jedoch eine Ausnahmebewilligung durch die Behörden.

Auch jetzt schon gibt es immer weniger Feuerwerk zu kaufen. Die typischen weissen Zelte sucht man mittlerweile vergeblich vor Migros- und Coop-Filialen. Die Detailhändler verkaufen – wenn überhaupt – Knallteufel oder Wundercherzli.

Hier kannst du Feuerwerk kaufen

Es gibt verschiedene Anbieter, die am Strassenrand oder auf dem Dorfplatz ihre Zelte aufgeschlagen haben. Doch nur wenige teilen dies auch online mit. Pyrostar verkauft beispielsweise in Studen BE, Neudorf LU, Walterswil SO und Wildegg AG. Auch in Wollerau SZ, im Einkaufszentrum Zugerland in Zug oder in Altendorf SZ gibt es Feuerwerksverkäufe. In der Stadt Bern kann man im Stärnehimu Feuerwerk kaufen – entweder im Laden oder auf dem Waisenhausplatz. Auch in Wimmis BE kannst du dich mit Böllern eindecken.

Natürlich kann man das Feuerwerk auch online bestellen. Bei vielen Versandhändlern ist die Bestellfrist für den 1. August aber bereits verstrichen. Und Achtung beim Kauf im Ausland: Nicht alle Feuerwerkskörper sind auch in der Schweiz erlaubt.

Grosse Feiern mit Feuerwerk

In vielen grossen Städten der Schweiz gibt es am 31. Juli oder am 1. August ein Fest, um den Geburtstag der Schweiz gebührend zu feiern. Eine grosse Lichtschau samt Feuerwerk und Wassershow gibt es in der Stadt Basel. Auch am Rheinfall in Schaffhausen oder in Lugano TI ist ein grosses Feuerwerk geplant. Über dem Vierwaldstättersee gibt es gleich mehrere Spektakel zu bewundern, wie in Flüelen UR oder in Brunnen SZ.

Andere Grossstädte wie Bern und Zürich schmeissen ebenfalls eine grosse Fete – verzichten jedoch auf ein Feuerwerk. In Zürich findet die grosse Bundesfeier im Grossmünster statt, am Nachmittag gibt es noch Festlichkeiten auf dem Zwingliplatz. In Bern wird am 1. August ab 11 Uhr den ganzen Tag auf dem Bundesplatz gefeiert.

Achtung: Hier darfst du nicht

Aufgepasst: Auch wenn Trockenheit grösstenteils kein Problem ist, darfst du Feuerwerk nicht überall ablassen. In der Stadt Bern ist das aus Platzgründen verboten. In der Stadt Zürich ist dagegen am 1. und 2. August ausnahmsweise auch lautes Feuerwerk erlaubt.

Im Graubünden haben über 30 Gemeinden ein Feuerwerksverbot, wie beispielsweise Laax, Pontresina und St. Moritz. In Davos GR ist Feuerwerk bereits seit 2020 grundsätzlich verboten. Erlaubt ist es nur mit einem Gesuch – und dieses kostet mindestens 1000 Franken. Das dürfte wohl viele davon abhalten, Böller zu zünden. Zum 1. August gibt es im Bündner Dorf dafür eine Lasershow sowie ein Höhenfeuer. Schweizweit ist lautes Feuerwerk in einzelnen Gemeinden verboten, wie in Baden AG oder Sursee LU.

Im Kanton Wallis gibt es je nach Region eine grosse oder erhebliche Gefahr für Waldbrände. Ein Feuerverbot gibt es bisher aber nicht.

Es wird sich zeigen, ob die Feuerwerksinitiative den Verkauf sowie den Gebrauch von lauten Böllern noch stärker einschränkt. Klar ist: Die Schweiz bekommt am 1. August ein gebührendes Geburtstags-Fest – mit oder ohne Feuerwerk.