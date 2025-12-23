Der Detailhandel bereitet sich auf die Feiertage vor. Viele Geschäfte schliessen an Heiligabend und Silvester früher, um Mitarbeitern mehr Zeit mit der Familie zu ermöglichen. Jenseits der Grenze geht der Laden noch früher als gedacht runter.

Riccarda Campell

Noch schnell einkaufen, bevor die Läden schliessen: Vor den Feiertagen füllen sich die Geschäfte, die Einkaufszettel werden länger, die Zeitfenster kürzer. Während Kundinnen und Kunden überlegen, wie lange sie noch einkaufen können, arbeiten im Hintergrund Menschen, die diese letzten Öffnungszeiten ermöglichen – oft auf Kosten ihres eigenen Feiertags.

Blick zeigt dir, bis wann der Detailhandel dieses Jahr rund um die Feiertage geöffnet ist.

Supermärkte

An Heiligabend und Silvester schliessen die meisten Migros-Filialen früher – entweder um 16 oder 17 Uhr. «Wir legen grossen Wert darauf, unseren Mitarbeitenden an Feiertagen möglichst viel Zeit mit ihren Liebsten zu ermöglichen», sagt Migros auf Anfrage zu Blick. Dabei achtet der orange Riese darauf, dass sich die Mitarbeitenden an den verschiedenen Festtagen abwechseln können, sodass jeder die Möglichkeit hat, Zeit mit der Familie zu verbringen.

Bei Coop können Last-Minute-Shopper teilweise länger einkaufen: Die meisten Supermärkte schliessen zwischen 16 und 18 Uhr, wobei es regionale Unterschiede gibt. «Da nicht alle Weihnachten feiern, steht grundsätzlich genügend Personal zur Verfügung. So können die Wünsche grösstenteils erfüllt werden», teilt Coop mit.

Bei Volg schliessen die meisten Läden an Heiligabend und Silvester um 16 Uhr, einige erst um 17 Uhr. Bei Spar bleiben viele Filialen bis 17 Uhr offen, vereinzelt bis 18 Uhr.

Discounter

Ähnlich bei den Discountern: Die meisten Filialen von Lidl schliessen am 24. und 31. Dezember bereits um 17 Uhr. Einige Standorte – abhängig von kantonalen Vorgaben – schon um 16 Uhr. «Die frühe Schliessung ist Teil unserer Strategie für zufriedene und gesunde Mitarbeitende», so das Unternehmen.

Auch Aldi Suisse will seinem Personal mehr Zeit für die Familie schenken. Deswegen schliessen die Läden wie im Vorjahr schon um 17 Uhr.

«Das Jahresende ist für Verkaufspersonal und Mitarbeitende in Verteilzentren die stressigste Zeit», sagt Unia-Sprecherin Natalie Imboden. Der Druck beginnt Mitte November mit dem Singles Day und setzt sich fort mit Black Week, Digital Weeks und New Year Shopping. Die Folge: lange Arbeitstage, teilweise auch Sonntagsarbeit. «Das Familien- und Sozialleben leidet spürbar», so Imboden.

Denner bestätigt: Die Feiertage zählen zu den arbeitsintensivsten Wochen im Jahr. Bei der Einsatzplanung achtet das Unternehmen deshalb auf Erholung, Freizeit und kulturelle Bedürfnisse. Mitarbeitende aus über 90 Nationen sollen ihre persönlichen Feiertage gleichberechtigt feiern können. Beim Discounter variieren die Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvester je nach Standort zwischen 16 und 18 Uhr.

Shoppingcenter im In- und Ausland

Auch viele Einkaufszentren schliessen an Heiligabend und Silvester um 17 Uhr – darunter das Glattzentrum, Sihlcity, Shoppi Tivoli, die Mall of Switzerland und die Shopping Arena.

Die Ikea-Filiale in der Shopping Arena schliesst bereits um 16 Uhr. In einigen Einkaufszentren bleiben die Läden jedoch bis 18 Uhr geöffnet – etwa im Einkaufszentrum Balexert GE. Aufgrund der Mietverträge haben dort auch Discounter wie Aldi und Lidl länger offen.

Einkaufstouristen aufgepasst: Bereits um 14 Uhr schliesst das Lago-Einkaufszentrum in Konstanz (D) am Heiligabend und Silvester. Das gleiche gilt beispielsweise auch für die Rewe-Supermarktzentren. Gleiches gilt für die Outlet-Shoppingcenter in Weil am Rhein (D). Auch in Österreich schliessen die grenznahen Läden am 24. und 31. Dezember bereits um 14 Uhr.

Längere Öffnungszeiten an Bahnhöfen und Flughäfen

Wer an den Festtagen trotzdem einkaufen will: Filialen an stark frequentierten Standorten – etwa am Zürich HB, Flughafen Zürich, Basel SBB oder Bahnhof Luzern – bleiben auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr geöffnet. Die meisten Läden haben bis 20 Uhr geöffnet.

Am 26. Dezember öffnen Läden nur in Regionen, wo dieser Tag kein gesetzlicher Feiertag ist. Beispiele dafür sind die Kantone Waadt, Wallis, Genf und Neuenburg.