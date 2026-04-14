Der Blick wächst weiter und begeistert neues Publikum: Mit 300'000 Leserinnen und Lesern pro Ausgabe ist er neu wieder die grösste Tageszeitung der Schweiz.

Zurück auf Platz 1. Gegenüber der Erhebung vor einem Jahr gewinnt der Blick 24'000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe dazu und ist damit erneut die meistgelesene Tageszeitung des Landes. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen der Mach-Basic-Studie 2026-1 der Wemf AG für Werbemarktforschung.

Insgesamt lesen täglich 300'000 Personen den Blick – ein Plus von 7,7 Prozent gegenüber der letzten Erhebung (Mach Basic 2025-2) und 8,7 Prozent im Jahresvergleich. Besonders erfreulich: Der Blick legt sowohl bei den Leserinnen als auch in der werberelevanten Zielgruppe der 35- bis 54-Jährigen zu. Zudem steigen Lesedauer und Lesemenge.

Der Erfolg basiert auf einer starken Publikumsbindung und einer konsequenten inhaltlichen Weiterentwicklung. Dass der Blick insbesondere bei Leserinnen wächst, ist kein Zufall: Die Redaktion überzeugt mit einem breiten Mix aus exklusiven News, nahbaren Geschichten und konkretem Nutzwert. Darüber hinaus wird die Marke über das Lesen hinaus erlebbar – etwa durch Events, direkten Dialog und die aktive Einbindung der Community.

Klartext reden, unbequem sein

Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli: «Die grösste Zeitung der Schweiz wird man nicht mit Durchschnitt, sondern mit Tempo, Klartext und dem Mut, auch unbequeme Themen anzupacken. Genau das erwarten unsere Leserinnen und Leser – und genau das versuchen wir, täglich zu liefern.»

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz: «Der Blick ist als grösste Tageszeitung der Schweiz relevanter denn je. Der starke Zuwachs ist eine unmittelbare Anerkennung unserer Leserinnen und Leser für unsere Inhalte und unser Bestreben, nahe bei den Menschen zu sein.»