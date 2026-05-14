Spektakuläres Design, verblüffende Architektur: Die Jury des renommierten Prix Versailles hat die Liste der schönsten Hotels der Welt in diesem Jahr veröffentlicht. Fast die Hälfte der Prachtbauten liegt in Europa, die Schweiz taucht auf der Liste nicht auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16 Hotels gewinnen den Prix Versailles 2026 für Architektur und Design

Kein Schweizer Hotel auf der Liste, 7 europäische Häuser ausgezeichnet

Maison Mystique in Thailand: 70'000 m² grosser Garten als Highlight

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Neu eröffnet oder von Grund auf renoviert: 16 herausragende Hotels stehen auf der kürzlich veröffentlichten Siegerliste des Prix Versailles. «Diese 16 Häuser sind zugleich einzigartige und traditionsreiche Aushängeschilder für die Reiseziele, die sie repräsentieren», so die Jury. Seit 2015 vergibt sie den jährlichen Architektur- und Designpreis an spektakuläre Projekte. Dieses Mal an auch sieben Hotelbetriebe in Europa – die Schweiz hat es allerdings nicht auf die Liste geschafft. Blick zeigt eine Auswahl der Top-16-Hotels.

1 Villa Dubrovnik, Kroatien

Atemberaubend ist nicht nur die Sicht auf das smaragdgrüne Wasser der Adria. Die Villa Dubrovnik thront hoch oben in einem denkmalgeschützten Gebäude, das ursprünglich 1961 vom Architekten Mladen Frka entworfen wurde. Subtil, aber nicht protzig spielt die Architektur mit italienischen und venezianischen Einflüssen.

2 La Fondation, Paris, Frankreich

Gastronomie, Wellness und kulturelle Events unter einem Dach: Im Herzen des 17. Arrondissements will das La Fondation eine neue Vision Pariser Gastlichkeit bieten. Hier geniesse man «unaufdringlichen Luxus», schreibt die Jury. Als Kontrast zu den raueren Materialien ist die Natur hier allgegenwärtig – an grünen Wänden, auf Terrassen, in Innenhöfen und in hängenden Gärten.

3 Orient Express La Minerva, Rom, Italien

Im historischen Zentrum Roms liegt diese Liegenschaft aus dem 17. Jahrhundert. Berühmte Autoren wie Stendhal und Melville genossen hier ihre Ruhe. Jedes Gästezimmer und jede Suite verspreche ein ganz eigenes Abenteuer, heisst es. Ein Highlight: der Ausblick von der Dachterrasse über die roten Dächer, die die Stadt bedecken. Der Gast wird beglückt mit einem 360°-Panoramablick auf uralte Monumente wie das Pantheon, den Vittoriano und die Kuppel des Petersdoms.

4 Kasbah d’If, Marrakesh, Marokko

30 Kilometer ausserhalb von Marrakesch, auf dem mineralreichen Hochland der Agafay-Wüste, manifestiert sich das Kasbah d’If wie eine Festung. Ein Oasenhotel wie aus 1001 Nacht, das dank seiner dicken Lehmwände eine angenehme Wohnatmosphäre bietet.

5 Maison Mystique, Khao Yai, Thailand

Ein «atemberaubender Ort», ein «Erlebnis für die Sinne»: So beschreibt die Jury das Maison Mystique. Die ganze Anlage erstreckt sich über einen 70’000 Quadratmeter grossen Garten in den Bergen. Dieser sei ein Spielplatz für Entdeckerinnen und Entdecker. Jedes Gästezimmer ist durch ein eigenständiges Thema geprägt.