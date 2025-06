Auf einer Ferienreise mehrere Länder erleben? Geht mit dem eigenen Auto ganz einfach. Auch mit einem Mietwagen ist es möglich. Allerdings gibt es dort einiges zu beachten, weil die Regelungen hierzu von Land zu Land und von Vermieter zu Vermieter unterschiedlich sind.

Worauf musst du also achten, um böse Überraschungen zu vermeiden? Blick listet die wesentlichen Grundregeln für dich auf.

1 Sag, was du vorhast!

Auch wenn der Grenzübertritt laut Mietbedingungen erlaubt ist, musst du den Vermieter aktiv darüber informieren! Grenzüberschreitende Fahrten sind nur mit Zustimmung des Vermieters möglich. Diese muss bei der Buchung eingeholt werden. Bei seriösen Anbietern sollte es auch in Online-Buchungsmasken entsprechende Informationsmöglichkeiten geben. Wichtig zu wissen: Nicht jeder Mietwagenanbieter und jedes Land erlauben länderübergreifende Fahrten. Oft sind sie auch nicht mit allen Fahrzeugtypen möglich.

2 Versicherungsschutz beachten

«In vielen Ländern gilt der Versicherungsschutz des Mietwagens nicht länderübergreifend, was häufig an der unterschiedlichen Infrastruktur im Nachbarland liegt», sagt etwa Mietwagenanbieter Sunny Cars. Bei Schäden greife der Versicherungsschutz daher nicht, wenn keine Genehmigung für den Länderübertritt erfolgte. Deshalb ist Punkt 1 so wichtig.

3 In manchen Regionen bedenkenlos, in anderen verboten

Länderübergreifende Fahrten innerhalb von West-, Nord- und Zentraleuropa sind meist problemlos möglich. Zum Beispiel zwischen der Schweiz und den Nachbarländern oder zwischen Norwegen und Schweden. Bei Grenzübertritten in Osteuropa herrschen dagegen unterschiedliche Versicherungsbedingungen. Deshalb sind Grenzübertritte per Mietwagen nach Kroatien, Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und in die baltischen Länder eingeschränkt. In weitere europäische Länder wie Moldawien oder Ukraine sind sie nicht erlaubt.

In Nordamerika sind Fahrten zwischen den USA und Kanada problemlos, für Fahrten zwischen den USA und Mexiko sind spezielle Versicherungen erforderlich. In Südamerika sowie in Nordafrika sind länderübergreifende Fahrten fast immer verboten. Im südlichen Afrika und in Asien sind sie teilweise erlaubt, unterliegen aber diversen Regeln und Einschränkungen.

4 Kann ich den Mietwagen in einem anderen Land zurückgeben?

Länderübergreifende Einwegmieten sind oft nicht möglich – oder erfordern sehr hohe Rückführungsgebühren für das Fahrzeug. Prüfe genau, ob sich Letzteres lohnt.

5 Darf ich mit dem Mietwagen auf andere Verkehrsmittel?

Wer mit dem Mietwagen per Fähre in ein anderes Land fahren muss, sollte sich über allfällige Bedingungen dafür beim Vermieter informieren. Da die beengten Verhältnisse auf Fähren das Risiko von Kratzern erhöht, gilt bei einigen Vermietern dafür kein Versicherungsschutz – manche Fährgesellschaften bieten vor Ort einen Zusatzschutz für das Fahrzeug während der Überfahrt an. Teils sind auch Fährfahrten innerhalb eines Landes verboten oder benötigen, beispielsweise in Italien oder Griechenland, vorab die Zustimmung des Vermieters. Das kann auch bei der Nutzung von Autozügen oder im Eurotunnel zwischen Frankreich und England der Fall sein.

6 Muss ich für den Grenzübertritt extra bezahlen?

Für einige Grenzübertritte fallen zusätzliche Gebühren an, die nicht im Mietpreis für das Fahrzeug enthalten sind. Die Höhe der Summe unterscheidet sich dabei je nach Land. Bei einer Reise durch mehrere Länder empfiehlt es sich, zu vergleichen, ob es günstiger kommt, im jeweiligen Land einen neuen Mietwagen zu buchen.

7 Alle Regeln im jeweiligen Land kennen

Brauche ich in meinem Reiseland einen internationalen Führerschein oder reicht der nationale Fahrausweis? Weiss ich, wie hoch das Tempolimit jeweils ist? Es ist ratsam, vor der Reise Regeln und Vorschriften des Strassenverkehrs im jeweiligen Reiseland zu kennen.

