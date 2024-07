Die Preisunterschiede für Mietautos an beliebten Sommerferienzielen in Europa sind riesig, wie ein Vergleich zeigt. Wo du sparen kannst und worauf du bei der Automiete achten musst.

Wo das Ferien-Mietauto am teuersten ist

1/5 Entspannt mit dem Mietauto das Ferienziel erkunden, diesen Traum haben viele. Doch das Vergnügen kann ganz schön ins Geld gehen, wenn man sich nicht vorab informiert.

Für viele Reisende gehört ein Mietauto zu den Ferien im Süden dazu. Doch bei manchen Anbietern kann das ganz schön ins Geld gehen, wie ein Vergleich des Konsumentenschutzes AK Oberösterreich zeigt.

Bei den Preisen für Leihautos an 18 beliebten Sommerferienzielen in Europa ergaben sich Unterschiede von bis zu 130 Prozent für die gleiche Autokategorie am gleichen Ort. Der Konsumentenschutz rät deshalb, mehrere Anbieter zu vergleichen und das gewünschte Auto von zu Hause aus im Voraus zu buchen.

Grösster Preisunterschied in Madeira

Verglichen wurden die sechs grossen Anbieter Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt und Sunny Cars. Gesucht wurde die günstigste verfügbare Autokategorie für eine Woche inklusive aller Steuern, unlimitierter Kilometer, Vollkasko- und Diebstahlversicherung sowie der Möglichkeit, ein Navigationssystem dazu zu mieten.

Am teuersten von allen verglichenen Destinationen in Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Portugal, Kroatien und Zypern war Marseille mit 521 Euro für das beste Angebot ohne Selbstbehalt. Teuer ist die Automiete auch auf Sardinien, wo das Auto mit Vollkasko mindestens 497 Euro kostet.

In Madeira ergaben sich die grössten Preisunterschiede: Die Automiete für eine Woche ohne Selbstbehalt kostet zwischen 412 und 944 Euro.

Toppreise in Grand Canaria und auf Zypern

Das absolut günstigste Leihauto ohne Selbstbehalt gibt es auf Gran Canaria bei Sunny Cars: 199 Euro für eine Woche freie Fahrt. Auch Zypern ist mit 242 Euro für das billigste Auto ohne Selbstbehalt sehr günstig.

Von den Anbietern schnitt Sunny Cars an vielen Destinationen am besten ab. Zum Teil gab es bei diesem Anbieter das Auto ohne Selbstbehalt günstiger als bei allen anderen Anbietern mit Selbstbehalt.

Kein Selbstbehalt und direkt buchen

Der TCS empfiehlt bei der Automiete in den Ferien eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt. Das ist wichtig, damit du dir Scherereien bei der Autorückgabe ersparst. Bei einem Selbstbehalt von bis zu 2420 Euro lohnen sich die durchschnittlichen Mehrkosten von 55 Euro pro Woche schnell.

Weitere wichtige Punkte, die im Mietvertrag festgehalten sein müssen, sind die Tankregelung, ob zusätzliche Fahrer erlaubt sind und ob es ein Mindestalter gibt, sowie das Verhalten im Schadensfall.

Der Konsumentenschutz empfiehlt zudem, direkt beim Anbieter zu buchen. «Online-Plattformen sind bei Problemen erfahrungsgemäss wenig hilfreich und selten günstiger», sagt Ulrike Weiss, Leiterin des AK-Konsumentenschutzes.

Früh buchen lohnt sich

Für den Vergleich wurden Ende Juni die Preise für die erste Augustwoche 2024 angeschaut. Je später die Reservierung stattfindet, desto höher sind die Preise für Mietautos. Es lohnt sich also – wie teilweise bei Flugtickets – wenn du dir das Leihauto möglichst früh sicherst.