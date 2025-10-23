Tag der Entscheidung: Wie viele Mitarbeiter müssen bei Chopfab gehen? Die Winterthurer zittern um ihre Kult-Brauerei. Die Chefs informieren.

1/6 Dunkle Wolken über der Chopfab-Brauerei in Winterthur. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Locher informiert über Zukunft der Chopfab-Brauerei in Winterthur

Standort bleibt bestehen, wird aber verkleinert und umstrukturiert

Rund 70 Mitarbeiter sind von möglichem Stellenabbau betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Heute um 10 Uhr treten die Chefs der Brauerei Locher vor die Medien. In Appenzell informieren sie die Öffentlichkeit unter anderem über das Schicksal der Kult-Brauerei Chopfab in Winterthur, die sie vor 1,5 Jahren gekauft hat. Die Belegschaft dort ist nervös. Letzte Woche kursierten Gerüchte über ein mögliches Ende der Brauerei.

Locher-CEO Aurèle Meyer (43) stellte vor einer Woche gegenüber der Lokalpresse klar, dass der Standort bestehen bleibt – jedoch deutlich verkleinert wird. Das Lager in Winterthur wird aufgelöst, Bestellungen und Logistik zieht Locher per Anfang Dezember nach Appenzell. Bier soll aber weiterhin in Winterthur gebraut werden. Wie viele Stellen der Umbau kostet, blieb bislang indes offen. Es ist die wichtigste Frage für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Chopfab.

Die entscheidenden Fragen

Die Kommunikation der letzten Tage von Locher stiftete viel Verwirrung: Zuerst wollte man die Gerüchte über ein Aus weder bestätigen noch dementieren und verwies auf die Medienkonferenz heute Donnerstag. Weil der Druck von Kunden und Lieferanten zu gross wurde, musste Meyer dann doch bereits eine Woche vor dem Termin etwas Klarheit schaffen. Nun sollen also alle Details auf den Tisch kommen, so das Versprechen der Locher-Chefs.

Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung vor dem heutigen Termin. Die entscheidenden Fragen: Wo wird künftig was produziert? Wie viele Stellen werden abgebaut? Welche Investitionen sind geplant – und was bedeutet das für das Areal in Winterthur?

Doppelt bitter für die Angestellten in Winterthur: Erst im Frühling 2024 hatte Locher die Mehrheit an Chopfab übernommen. Nur 18 Monate später steht der Standort also erneut an einem Wendepunkt.