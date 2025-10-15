Die Gerüchteküche brodelt: Die kultige Chopfab-Anlage in Winterthur steht offenbar vor dem Aus. Statt Klarheit zu schaffen, verweisen die Inhaber auf eine einberufene Pressekonferenz am nächsten Donnerstag. Und lassen die rund 70 Mitarbeitenden sieben Tage lang zittern.

1/5 Dunkle Wolken über der Chopfab-Brauerei in Winterthur. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Chopfab-Brauerei in Winterthur steht möglicherweise vor dem Aus

Brauerei Locher plant Pressekonferenz zur strategischen Ausrichtung kommender Jahre

Rund 70 Angestellte bangen um ihre Zukunft bei Chopfab

Es ist eine der Kult-Brauereien der Schweiz: Chopfab in Winterthur lancierte Anfang 2013 die Craft-Bier-Marke Chopfab und eroberte damit die ganze Schweiz. Vor gut zwei Jahren gerieten die Winterthurer erstmals in finanzielle Schwierigkeiten. Nach Monaten der Ungewissheit übernahm die Appenzeller Brauerei Locher die Mehrheit der Aktien und schoss Geld ein. Chopfab schien gerettet!

Doch jetzt ziehen bereits wieder dunkle Wolken auf. Laut einem Bericht von «Inside Paradeplatz» am Mittwoch steht die Kult-Brauerei vor dem Aus. Schon Ende Jahr soll Schluss sein – Locher wolle die Brauerei dichtmachen und abreissen.

Kurz nach der Meldung des Finanzportals verschickte die Brauerei Locher eine Einladung für eine Pressekonferenz am nächsten Donnerstag. Karl Locher (65), Inhaber der Brauerei Locher, will dort über die «strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre informieren» und über «neue Impulse an den Standorten Appenzell, Winterthur, Yverdon-les-Bains und Worb» sprechen.

«Von einem Aus haben wir bislang nichts gehört»

Blick wandte sich am Mittwoch mit einem Fragenkatalog an die Verantwortlichen. Locher wollte diese nicht beantworten – und die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. Erst in einer Woche wollen die Locher-Chefs Klarheit schaffen.

Die Gerüchteküche brodelt derweil weiter, wie ein Augenschein vor Ort zeigt: Am heutigen Mittwoch ist es noch ruhig auf dem Gelände der Anlage. Der Rampenverkauf öffnet erst am Freitag. Die bevorstehende Pressekonferenz drückt auf die Stimmung der Mitarbeitenden und ist derzeit das Gesprächsthema. «Es wird im Betrieb mit Sicherheit reduziert werden, aber von einem Aus haben wir bislang nichts gehört», sagt ein Chopfab-Angestellter.

Mitarbeiter zittern

Ein Problem sei, so ein anderer Mitarbeiter, die verkehrstechnisch ungünstige Lage der Chopfab-Brauerei in Winterthur Grüze: «Die Anbindung an die Autobahn ist schlecht». Kommt hinzu, dass um den Standort regelmässig der Verkehr überlastet ist und sich die Autos stauen. Ob die Abfüllanlagen auf andere Standorte verschoben werden? Schulterzucken bei Angestellten. «Nächste Woche werden wir es wissen», heisst es.

Wie schon Anfang 2024 heisst es erneut Abwarten für die rund 70 Angestellten und die Winterthurer Bier-Liebhaber, die auf ihr Chopfab-Bier mächtig stolz sind.