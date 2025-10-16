Chopfab-Besitzer brechen ihr Schweigen – und verwirren total

Schliesst die Winterthurer Kult-Brauerei Chopfab? Die Besitzer versuchen es am Donnerstag doch noch mit in einem Statement – Klarheit bringt es aber nicht. Die Mitarbeitenden müssen voraussichtlich eine Woche lang zittern.

1/7 Dunkle Wolken über der Chopfab-Brauerei in Winterthur. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Chopfab-Brauerei vor möglichem Aus, Gerüchte über Schliessung und Abriss

Locher-CEO Meyer kündigt Pressekonferenz zur strategischen Ausrichtung an

Millionen-Investitionen in vier Standorte geplant, Marken Chopfab und Boxer bleiben bestehen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Aurèle Meyer (43) ist CEO der Brauerei Locher in Appenzell mit 200 Angestellten. Im Frühling 2024 rettete er die Winterthurer Kult-Brauerei Chopfab und übernahm mit Locher die Mehrheit der Aktien. Doch nur eineinhalb Jahre nach dem Happyend sind bereits wieder dunkle Wolken aufgezogen. Laut Gerüchten steht die Brauerei vor dem Aus. Schon Ende Jahr soll Schluss sein – Locher will die Brauerei offenbar nicht nur dichtmachen, sondern sogar abreissen lassen.

Kein Wunder, sind die Chopfab-Angestellten in Winterthur so richtig nervös. Sie bangen schon wieder um ihre Jobs. «Es wird im Betrieb mit Sicherheit reduziert werden, aber von einem Aus haben wir bislang nichts gehört», hiess es am Mittwoch von Mitarbeitern. «Nächste Woche werden wir es wissen.»

Verwirrende Kommunikation

Nächste Woche? Trotz der Gerüchte und der Aufregung um die Kult-Marke Chopfab will Aurèle Meyer erst am 23. Oktober informieren. Kurz nachdem am Mittwochmorgen die Gerüchte nach einem Artikel von «Inside Paradeplatz» aufkamen, verschickten die Locher-Chefs eine Einladung für eine Pressekonferenz am kommenden Donnerstag. Meyer will dort zusammen mit Locher-Inhaber Karl Locher (65) über die «strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre informieren» und über «neue Impulse an den Standorten Appenzell, Winterthur, Yverdon-les-Bains und Worb» sprechen.

Blick wandte sich am Mittwoch mit einem Fragenkatalog an die Verantwortlichen. Locher wollte diese nicht beantworten – und die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. Doch nach dem ganzen Wirbel in der Presse änderte Meyer offenbar seine Meinung. Er verschickte am Donnerstag ein Communiqué, das mehr Fragen offen lässt als beantwortet. «Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, findet in Appenzell eine Pressekonferenz statt. Dabei werden wir bekannt geben, dass an den vier Standorten Appenzell, Winterthur, Worb und Yverdon mehrere Millionen Franken in die Stärkung der Schweizer Bierkultur investiert werden.»

Mitarbeiter müssen mit Ungewissheit leben

Millionen-Investitionen – unter anderem in Winterthur? Ein Dementi, dass die Chopfab-Brauerei abgerissen wird, fehlt weiterhin. «Im Rahmen der Medienkonferenz werden die konkreten Entwicklungen an den einzelnen Standorten im Detail vorgestellt», schreibt Meyer. Die Mitarbeitenden dürften damit so schlau sein wie vorher. Ob ihre Jobs in Gefahr sind und ob der Standort dichtmacht? Diese zentralen Fragen bleiben weiterhin offen.

Immerhin eine Frage kann Meyer mit seinem zweiten Kommunikationsversuch klären: «Die Marken Chopfab und Boxer bleiben bestehen und werden gezielt weiter gestärkt.» Das bedeutet: Das Winterthurer Craft-Bier verschwindet nicht. Wo es produziert wird, wird sich zeigen.