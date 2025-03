Elon Musk fleht eigene Mitarbeiter an, Aktie zu halten

Elon Musk (53) ist nervös – und das wohl zurecht. Die Tesla-Aktie hat sich seit dem Hoch im Dezember auf 249 Dollar halbiert. Doch noch brisanter als der Kurssturz ist der wachsende Hass auf Tesla: Kugeln werden auf Tesla-Showrooms abgefeuert, Molotow-Cocktails setzen Ladestationen in Brand, Elektroautos werden in Berlin, Paris oder Las Vegas komplett demoliert. Mittlerweile hat sich der US-Geheimdienst eingeschaltet.

Elon Musk weiss selbst, dass er polarisiert. Auch deshalb soll er am Donnerstag eine irre Online-Betriebsversammlung mit Tesla-Mitarbeitenden einberufen haben, über die «CNBC» berichtete. Er versuchte dort zu versichern, dass Tesla eine «rosige Zukunft» habe und flehte seine Angestellten fast schon an: «Hält an euren Tesla-Aktien fest!» Vor allem das autonome Fahren solle den Aktienkurs in Zukunft weiter beflügeln, so Musk.

Zu den hasserfüllten Demonstrationen auf der Strasse gegen ihn selbst sagte er: «Wenn man die Nachrichten liest, fühlt es sich an wie ein Armageddon. Ich kann nicht am Fernseher vorbeigehen, ohne einen brennenden Tesla zu sehen. Was ist denn da los?» Er verstehe, dass gewisse Leute seine Produkte nicht kaufen möchten. «Aber ihr müsst es nicht niederbrennen. Das ist ein bisschen unvernünftig», sagte Musk. Und rief dann noch in die Kamera: «Das ist psychopathisch, hört auf, psychopathisch zu sein!»

Fakt ist: Die Herausforderungen bleiben gewaltig. Teslas Absatz stockt, insbesondere in Europa und China. Zudem drohen neue Zölle, die Teslas Produktionskosten in die Höhe treiben könnten. Und Konkurrenz schläft nicht: Waymo skaliert sein Robotaxi-Angebot, während chinesische Autobauer wie BYD mit neuen Technologien auftrumpfen.