1/5 Zwei Pizzas für 10'000 Bitcoin. Im Jahr 2010 entsprach das einem Gegenwert von rund 41 Dollar. Foto: Shutterstock

Darum gehts Bitcoin feiert 15 Jahre als Zahlungsmittel, Kurs steigt wieder über 100'000 Dollar

Blackrock und Trump beeinflussen den Kurs positiv

Experte erwartet Bitcoin-Kurs von 150'000 Dollar bis Ende 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Vor 15 Jahren bezahlte erstmals jemand mit Bitcoin. Am 22. Mai 2010 kaufte Laszlo Hanyecz in einem Forum für 10'000 Bitcoins zwei Pizzas. Die Coins im damaligen Wert von 41 Dollar überwies er an Jeremy Sturdivant, der ihm die Pizzas von Papa John's zukommen liess.

Der Beweis war erbracht, Bitcoin konnte zum Tausch einer Ware eingesetzt werden. Krypto-Jünger feiern den 22. Mai deshalb als «Bitcoin Pizza Day».

Blackrock hat den Kurs befeuert

Seit diesen nerdigen Anfängen in den Tiefen des Internets hat die älteste Kryptowährung eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Aktuell steht der Kurs bei über 100'000 Dollar. Hanyecz' Bestellung für zwei Pizzen wäre damit heute über eine Milliarde Dollar wert.

Der Grund dafür ist klar: Zwar hat sich der Bitcoin auch 15 Jahre später nicht als Zahlungsmittel etabliert. Doch die Kryptowährung ist wichtig für Anleger geworden. «Vor allem die ETFs von Blackrock haben den Bitcoin-Kurs befeuert», sagt Kryptounternehmer Rino Borini (51), der an der Hochschule für Wirtschaft Zürich zum Thema lehrt.

Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock stieg 2024 in den Kryptohandel ein. Blackrock-CEO Larry Fink (72) empfiehlt seinen reichen Kunden inzwischen, 2 Prozent ihres Vermögens in Bitcoin anzulegen.

Neues Allzeithoch in Sicht

US-Präsident Donald Trump (78) hat dem Bitcoin zusätzlich Schwung verliehen. «Trumps kryptofreundliche Einstellung hilft», so Borini. «Doch der US-Präsident ist nicht der Haupttreiber für den Kurs.» Denn Trump bleibe unberechenbar, auch bei den Kryptos.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Die Chancen stehen gut für neue Kursrekorde. Bereits nähert sich der Bitcoin dem bisherigen Allzeithoch vom 109'000 Dollar vom 20. Januar 2025. Im Dezember 2024 erwartete Borini einen Bitcoin-Kurs von 150'000 Dollar bis Ende 2025. «Das ist weiterhin realistisch», sagt der Kryptounternehmer.

«Wir stehen erst am Anfang der Entwicklung», erklärt er. Die meisten Banken und Vorsorgeeinrichtungen würden noch nicht in Bitcoin investieren. «Ich bin überzeugt, dass noch in diesem Jahr erste Schweizer Banken Bitcoin-Kredite anbieten werden.»

Grosse Schwankungen bleiben

Und wie sieht es in weiteren 15 Jahren aus? «In 15 Jahren wird der Bitcoin grösser sein, als wir uns heute vorstellen können», sagt Borini. «Es ist wie mit dem Internet, da wusste man am Anfang auch nicht, zu was das alles führen würde.» Vielleicht schafft es die Kryptowährung bis dann sogar, sich als Zahlungsmittel zu etablieren.

Sicher ist für Borini aber auch, dass die grossen Kursschwankungen den Bitcoin weiter begleiten werden. «Wir müssen uns auf eine Achterbahnfahrt einstellen.» Alleine in diesem Jahr ging es bisher mehr als 20 Prozent runter und wieder rauf.