Der Präsident spricht zu den Besuchern

«In wenigen Augenblicken werde ich ein historisches Dokument unterzeichnen», so Trump. Er erklärt, dass dies einer der wichtigsten Tage der amerikanischen Geschichte markieren wird. Die USA seien lange ausgebeutet und ausgenutzt worden. «Aber jetzt nicht mehr, wir werden Amerika wieder wohlhabend machen, so Trump. «Wir machen mit ihnen, was sie mit uns tun, so einfach ist es», stellt er klar. Er kündigt reziproke Zölle für die ganze Welt an.