«Wachstum weiter ankurbeln» Trump unterzeichnet Zoll-Verordnung für ausländische Autos

US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch an, Zölle von 25 Perozent auf Autoimporte zu erheben. Dieser Schritt soll die heimische Produktion fördern. Allerdings dadurch die von globalen Lieferketten abhängigen Autohersteller in finanzielle Bedrängnis geraten.

Publiziert: 07:23 Uhr | Aktualisiert: 07:24 Uhr