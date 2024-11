Trading-Legende Tuchman: «Die Wall Street spielt gerade total verrückt»

«Die allermeisten Aktienhändler an der Wall Street sind riesige Trump-Fans», sagt Peter Tuchman (67) zu Blick. Die Trading-Legende an der Wall Street mit dem Übernamen «Einstein» sieht die jüngste Rallye nach dem Wahlsieg des Republikaners nicht ohne Risiken: «Die Wall Street spielt gerade total verrückt.» Er weist darauf hin, dass nach den letzten acht US-Wahlen der Aktienmarkt in der Woche stets eine Korrektur durchmachen musste.

Tuchman kann sich aber auch ein anderes Szenario vorstellen. «Denkbar, dass wir die aktuelle Euphorie ohne Unterbrechung in den Dezember und Weihnachten mitnehmen können – es wäre eine riesige Jahresendrallye.»

Aktuell purzeln die Rekorde täglich an der Wall Street: Der breit gefasste S&P 500 legte allein in dieser Woche um 4,3 Prozent zu und schloss am Donnerstagabend auf einem neuen Allzeithoch. Das gleiche gilt für den Tech-Index Nasdaq, der seit Montag sogar um 6 Prozent zugelegt hat.

«Ein neues Generationenhoch»

Auch Barry Bannister, Chefstratege beim US-amerikanischer Finanzdienstleister Stifel, spricht von einer «verrückten Rallye». Die US-Börsen hätten gerade ein neues Generationenhoch erreicht. Selbst wenn man vom Best-Case-Szenario ausgehe, sei dies eine «Manie», so Banniser.

In der Schweiz zeigt sich ein anderes Bild. Der Leitindex SMI büsste seit Wochenbeginn gar 0,25 Prozent ein. Die kurzzeitige Trump-Euphorie war hierzulande am Mittwoch innert Stunden bereits wieder verflogen.