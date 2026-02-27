An exklusiver Adresse in der Zürcher Bahnhofstrasse eröffnet Decathlon nächste Woche einen Laden. Der französische Sportartikel-Discounter hat im berühmten Modissa-Haus Besonderes vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Decathlon eröffnet am 4. März einen Pop-up-Store in Zürich

Der Store bietet interaktive Erlebnisse statt klassischen Produktverkauf

Decathlon plant bis Ende 2026 zehn weitere Filialen in der Schweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Seit ein paar Tagen zieht die Schaufensterfront an der Zürcher Bahnhofstrasse 74 die Blicke auf sich. Tess Sugnaux (30), Profi-Tennisspielerin (WTA-Ranking 650), wirbt dort für die Eröffnung eines neuen Decathlon-Stores. Eine solch exklusive Location hatte der französische Sportarktikel-Discounter bislang noch nie. Und dann noch im berühmtesten Haus der Einkaufsmeile, im Modissa-Haus.

Wie Decathlon am Freitag in einer Mitteilung bestätigt, handelt es sich nicht um einem gewöhnlichen Verkaufsladen mit einer breiten und günstigen Produktpalette. Der sogenannte Pop-up-Store, der am 4. März öffnet, richte sich an Leute, die Running lieben, Velo fahren und Fitness betreiben. Tennis gehört offenbar auch dazu. Der Haken für Konsumenten: Der Verkauf von Produkten ist Nebensache. Die Rede ist von einem interaktiven Erlebniszentrum, Produktetests und Beratung.

Weltklasse-Sportler treffen

Der Sporthändler testet dort in wöchentlichen Gratis-Events wie Social Runs, Social Rides etc. wie sich die Decathlon-Community ausbauen lässt. Einmal im Monat können Interessierte Profi-Athleten die Hand schütteln und Fragen stellen. Zum Beispiel am 23. April Radrennfahrer Stefan Bissegger (27), der im Decathlon CMA CGM Team fährt.

«Ziel ist es, den direkten Austausch zwischen Spitzen-, Leistungs- und Breitensportlern zu fördern», sagt Patrice Dupasquier, Expansionsleiter von Decathlon Schweiz. Der Store sei ein strategischer Schritt, neue Retail-Formate zu testen. Ob der Sport-Discounter diesen Bahnhofsstrassen-Store länger als bis Ende Juli betreibt, ist noch unklar.

Decathlon bekräftig auch, bis Ende 2026 zehn weitere Filialen in der Schweiz zu eröffnen. Dauerhaft und im klassischen Format. So auch im Einkaufszentrum Letzipark in Zürich. Die Franzosen eröffneten im Jahr 2017 ihre erste Schweizer Filiale. Inzwischen sind es 49 Läden.