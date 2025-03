Manchmal ist mehr wirklich mehr. Ochsner Sport erweitert sein Filialnetz auf 100 Standorte – und rückt damit in allen Regionen noch näher an die Kundschaft.

Darum gehts Ochsner Sport übernimmt 24 ehemalige SportX-Filialen in der ganzen Schweiz

Neue Standorte bedeuten noch mehr Nähe für sportbegeisterte Kund*innen

Was haben Bikerinnen im Wallis, Läufer in Zürich und Skifahrerinnen in Graubünden gemeinsam?

Sie alle lieben die Schweiz als ihren ganz persönlichen Sportplatz. Und genau dieser ist diese Woche gewachsen: Ochsner Sport übernimmt 24 ehemalige SportX-Filialen und zählt neu 100 Standorte im ganzen Land. Ein historischer Moment – nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für alle Sportbegeisterten.

Was 1961 mit einem kleinen Geschäft begann, ist heute der grösste Sportfachhändler der Schweiz. Der Markenclaim «Die Schweiz ist unser Sportplatz», der Ochsner Sport seit 2019 begleitet, wird damit greifbarer als je zuvor. Ob ländlich gelegen oder mitten in der Stadt: Die neuen Filialen decken sämtliche Regionen ab – von der Westschweiz über das Mittelland bis in die Ostschweiz. Für die Kunden bedeutet dies eine verbesserte Erreichbarkeit, kürzere Wege sowie ein erweitertes und umfassenderes Angebot an Service und Expertise.

Diese Türen sind ab Donnerstag offen

Die ersten Eröffnungen fanden bereits letzte Woche statt – unter anderem in Abtwil, Bülach, Langendorf, Sursee, Winterthur Grüze und Schönbühl. Diesen Donnerstag, 27. März, folgen unter anderem Filialen in Basel Dreispitz, Bern Marktgasse, Carouge La Praille, Steinhausen und Thun. Weitere Standorte wie Zürich Löwenstrasse oder Genf Balexert eröffnen im April und Mai.

Eröffnet ab 27. März

Abtwil Säntispark



Amriswil

Basel Dreispitz

Bern Marktgasse

Bern Westside

Brügg Centre Brügg

Buchs AG Wynecenter

Bülach Süd



Carouge La Praille

Crissier

Delémont M-Parc

Langendorf Ladedorf

Oftringen M-Parc

Schönbühl Shoppyland

Steinhausen Einkaufszentrum Zugerland

Sursee Surseepark

Thun Oberland-Center

Uster West

Wädenswil Zürichsee Center

Wil Larag

Winterthur Grüzepark

Eröffnung im April / Mai

Genf Balexert-Centre

Ibach Mythen Center

Zürich Löwenstrasse

Von Anfang an mittendrin

Mit der Erweiterung wächst auch das Team. Über 400 neue Mitarbeitende, darunter 95 Lernende, werden Teil der Ochsner Sport Familie. Beim Kick-off im Wankdorfstadion in Bern wurden sie offiziell empfangen – begleitet von einem Sportprogramm und Workshops, das ganz im Zeichen des Miteinanders stand. Die neuen Teammitglieder bringen Erfahrung, Leidenschaft und Fachwissen mit, von dem die Kundschaft direkt profitiert.

Kunden profitieren ab dem 27.03. nicht nur von noch mehr Sportexpertise und noch besserer Erreichbarkeit sondern auch von einer schweizweiten Eröffnungsaktion: Ab dem 27.03. gibt es 20% auf alles - in allen Ochsner Sport Stores sowie im Online-Shop.

Alle neuen Standorte findest du auch auf ochsnersport.ch. Oder du entdeckst sie ganz nebenbei – beim nächsten Spaziergang, beim Joggen oder auf dem Weg zum nächsten sportlichen Abenteuer.