1/10 Eine Zuger Firma baut eine neue Super-Yacht.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das ist etwas für Luxus-Liebhaber und Träumer! Denn das neuste Projekt der Ulyssia Residences AG mit Sitz in Zug kann an Prunk nur schwer überboten werden. 324 Meter lang soll die neue Super-Yacht werden. 55 Meter länger als die Titanic und nur knapp 40 Meter kürzer als das längste Kreuzfahrtschiff der Welt.

Die deutsche Meyer Werft soll den Bau des Bootes übernehmen, wie «20 Minuten» zuerst berichtet hat. Die Innenräume sollen von einem italienischen Unternehmen designt werden. Und wie die Bilder zeigen, sollen diese «den Ansprüchen eines 5-Sterne-Hotels entsprechen», wie die Firma auf seiner Website schreibt.

Leben auf dem Boot

Doch Ulyssia – so der Name der Luxus-Yacht – soll nicht einfach ein gewöhnliches Kreuzfahrtschiff werden. Wer sich in eine der Unterkünfte einmietet, soll dauerhaft hier wohnen und mit dem riesigen Schiff um den ganzen Globus schippern. Die Apartments werden so über eine längere Zeit vermietet. Künftige Besitzerinnen und Besitzer können ihre Wohnung aus acht bestehenden Designs auswählen oder sie sogar selber designen.

Auf dem über 300 Metern schwimmenden Deck soll es Platz für 132 Residenzen geben. Die Wohnungen reichen von 112 bis über 1000 Quadratmeter. Wellness-Angebote wie Spa und Sauna, Fitnessräumlichkeiten und ein Medizinzentrum sind da natürlich Standard.

Auch ein Theater, eine Bibliothek, ein Indoor- und mehrere Outdoorpools, ein Tauchcenter und sonstige Unterhaltungsangebote sind geplant. Für die schnelle An- und Abreise oder einfach für einen Rundflug stehen auf dem Schiff zwei eigene Helikopter bereit.

2028 soll es so weit sein

«Das Konzept hinter Ulyssia ist, die Welt zu bereisen – aber von deinem eigenen Zuhause aus», erklärt Alain Gruber, Geschäftsführer der Zuger Firma gegenüber dem Onlinemagazin Robb Report. «Jeden Tag kann man hinausgehen und neue Destinationen auf der ganzen Welt entdecken, aber abends wieder zu seiner Familie in die eigenen vier Wände zurückkehren.»

Der Baubeginn der Mega-Yacht soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.