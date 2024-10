Artikel mit gesenkten Preisen werden mit einem gelben Schild markiert. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Auf einen Blick Migros senkt Preise für 1000 Produkte

Preise von Früchten und Gemüse wurden bereits reduziert

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In den letzten Monaten war die Migros vor allem mit dem Umbau des Konzerns und den damit verbundenen Abbauplänen in den Schlagzeilen. Damit soll nun Schluss sein. Die Migros geht in die Offensive. An einer Medienkonferenz gab die Chefetage um Mario Irminger (59) gestern Montag die neue Tiefpreisstrategie bekannt. Sie fand in der Gemüseabteilung der Migrosfiliale am Zürcher Limmatplatz statt. Clever gewählt, senkt der orange Riese doch die Preise von 1000 Produkten. Als Erstes bei Früchten und beim Gemüse.

«Aber bei allen Alltagsprodukten werden wir den günstigsten Preis haben», sagt Supermarkt CEO Peter Diethelm (58). Wenn ein Discounter die Preise bei wichtigen Produkten senke, werde die Migros nachziehen. Eine Kampfansage an die Konkurrenz. Über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs sollen «auf Discount-Niveau» bis kommendes Jahr gesenkt werden. Darunter Gurken, Tomaten, Kartoffeln oder Rüebli in einem ersten Schritt bis Ende 2024, aber auch Convenience-Produkte und vieles mehr. Alle Preislagen vom M-Budget bis Bio sind von den Preissenkungen betroffen. Gut 500 Millionen Franken nimmt die Migros dafür in den kommenden fünf Jahren in die Hand.

Rosenkohl und Granatäpfel

Die Migros hält Wort, wie ein Vergleich der bereits reduzierten 76 Produkte im Rayon Gemüse und Früchte zeigt. Egal ob der Sack Raclette-Härdöpfel, ein Pfund Rosenkohl oder eine frische Grapefruit: In der Migros zahlt der Kunde nicht mehr als bei der Konkurrenz. Der orange Riese hat seine Preise gesenkt.



Migros Aldi Lidl Denner Kartoffeln Raclette (1kg) 1.50 1.49 1.49 1.50 Karotten (1kg) 1.70 1.59 (im 1,5kg-Sack) 1.69 1.75 Tomaten (1kg) 1.90 1.89 1.89 1.90 Gurke (Stück) 0.90 0.99 0.89 1.10 Rosenkohl (500 Gramm) 3.- 2.95 2.95 2.95 Spinat (500 Gramm) 3.50 3.49 3.49 3.50 Zwiebeln (1kg) 1.60 1.48 (im 2kg-Sack) 1.59 1.60 Granatapfel (Stück) 1.05 1.25 1.05 1.- Ananas (Stück) 2.30 2.29 2.29 2.30 Grapefruit (Stück) 0.80 0.79 0.79 0.80

«Es gibt definitiv keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen», sagt der neue Supermarkt-Chef Peter Diethelm (58). Selbst wenn die Discount-Konkurrenten die Preise senken würden, wie zuletzt Aldi beim Fleisch, werde die Migros nachziehen und die Tiefpreise ebenfalls senken, verspricht er. Dass die Discounter reagieren, ist zu erwarten. Auch wenn das auf Kosten der Marge geht, wie zuletzt beim Fleisch, wo Aldi eine Preisoffensive lanciert hat.