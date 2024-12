1/5 Statt leckere Pistaziencreme nur trockene Teigfäden. Foto: Blick-Leserreporter

Auf einen Blick Ärger bei Blick-Leser: Dubai-Schokolade von Denner ohne Pistaziencreme

Denner kann Vorfall nicht erklären, empfiehlt Umtausch der Schokolade

Auf einen Blick Ärger bei Blick-Leser: Dubai-Schokolade von Denner ohne Pistaziencreme

Denner kann Vorfall nicht erklären, empfiehlt Umtausch der Schokolade

Dubai-Schokolade bei Denner in Aktion: 100 Gramm für 4.95 Franken

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Ärger bei Blick-Leser Claudio H.*: Bei Denner in Thalwil ZH hat H. acht Tafeln Dubai-Schokolade für seine Familie gekauft. Als er drei der Tafeln der Marke Aylan aufbricht, quillt aber keine grüne Pistaziencreme hervor. Nur das sogenannte Engelshaar – gebratene Teigfäden – bröseln heraus. Lust zum Reinbeissen macht das nicht. «Der Preis hat mich schon stutzig gemacht», so der Leser, der die Schokolade bereits aus Deutschland kennt. Seine beiden Kinder im Teenager-Alter hätten die Schoggi eigentlich sehr gern.

Die übrigen fünf Tafeln lässt H. unberührt. Er hofft, dass er sie noch umtauschen kann – auch ohne Quittung. Denn wahrscheinlich fehlt die Creme auch in den übrigen Tafeln: «Wenn man die Packung schüttelt, rasselt es», so der Leser. Alle Tafeln haben dabei dieselbe Serien-Nummer.

Der Discounter kann sich den Vorfall bisher nicht erklären. «Bislang haben uns keine weiteren Beanstandungen erreicht. Weitere Abklärungen werden wir am Montag mit unserem Lieferanten machen können», heisst es auf Anfrage von Blick. Denner empfiehlt H., die Schokolade umzutauschen – und bedauert den Vorfall.

Nur ganz wenig Pistaziencreme

Eine weitere Leserin, die dasselbe Produkt gekauft hat, berichtet: Bei ihr war die Schokolade nur mit einer minimalen Schicht Pistaziencreme gefüllt. Zudem war die Creme nicht mit den Teigfäden, dem Kadayif, zusammengemischt.

Aktuell gibts die Dubai-Schokolade bei Denner gerade in Aktion. Die Variante der Marke Aylan aus der Türkei, die auch Blick-Leser H. gekauft hat, kostet für 100 Gramm 4.95 Franken. Denner hat noch eine zweite Dubai-Schokolade im Sortiment: Die Tafeln der Marke Madame Chéri kosten gleichviel und stammen ebenfalls aus der Türkei. Vielleicht hätte der Leser besser zu dieser Variante gegriffen. Dabei bietet der Discounter die süsse Versuchung in allen Filialen an – solange Vorrat.

Auch Aldi führt die Schokolade der Marke Aylan seit dem 20. Dezember im Sortiment. Dort gibt es die Schokolade ebenfalls zum Aktionspreis für 4.89 Franken.

* Name geändert