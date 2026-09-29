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Grösste Tageszeitung der Schweiz
Der Blick gewinnt schon wieder Leser dazu – plus 17,1 Prozent

Der Blick festigt seine Position als grösste Tageszeitung der Schweiz und baut seinen Vorsprung (im Vergleich zu den MACH Basic-Zahlen 2025-2) mit einem Plus von 17,1 Prozent auf neu 326’000 Lesende weiter aus.
Publiziert: 08:58 Uhr
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Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Hier wird der Blick gemacht: Der Newsroom an der Dufourstrasse in Zürich.
Foto: Thomas Meier

Print gewinnt: Laut den neusten Print-Leserzahlen der MACH Basic 2026-2 hat Blick im Vergleich zum Herbst vor einem Jahr um 17,1 Prozent zugelegt! Das ist ein signifikanter und bemerkenswerter Anstieg im Markt der Tageszeitungen, der ansonsten eher an Leserschaft verliert. Die Zahlen werden regelmässig von der unabhängigen Branchenforschungsorganisation Wemf AG für Werbemedienforschung erhoben.

Neu hat der Blick 326’000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe – vor einem Jahr waren es bereits 278’000 gewesen. Damit hat Blick seine Position als grösste Tageszeitung der Schweiz klar gefestigt. Dabei fällt auf: Zugelegt hat der Blick vor allem bei den bis 34-Jährigen und den über 55-Jährigen sowie bei Frauen.

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