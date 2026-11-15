Aktien zum Aktionspreis? Davon konnten die BKW-Angestellten profitieren – zumindest bisher. Dieses Jahr streicht der Stromkonzern das Programm ersatzlos, sehr zum Ärger einiger Mitarbeitenden.

Darum gehts BKW streicht das freiwillige Aktienbeteiligungsprogramm für Mitarbeitende

Zuerst wurde eine Alternative angekündigt, nun gibt es doch keinen Ersatz

Das stösst den Mitarbeitenden sauer auf

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Die Angestellten der BKW sind hässig. Die Mitarbeitenden konnten bisher jedes Jahr eine gewisse Anzahl BKW-Aktien mit Rabatt erwerben. Doch damit ist jetzt Schluss.

Diesen Sommer kündigte der Berner Energiekonzern an, das freiwillige Aktienbeteiligungsprogramm für Angestellte durch ein neues Modell abzulösen. Doch dazu kommt es nicht: In einem internen Schreiben vom November, das Blick vorliegt, streicht die BKW das Programm nun ersatzlos.

Das stösst einem Mitarbeiter, der sich daraufhin bei Blick meldet, sauer auf: «Die BKW vertröstet die Angestellten mit einem Ersatzprogramm, das im Anschluss komplett gestrichen wird. Das ist alles sehr widersprüchlich und hat einen sehr faden Beigeschmack.» Der Entscheid stösst auch bei anderen Angestellten auf Kritik, wie er weiss: «Besonders bemängelt wird, dass zunächst eine Nachfolgelösung angekündigt wurde, um wenige Monate später vollständig darauf zu verzichten.»

Weniger als 10 Prozent der Angestellten

Bisher konnten alle Angestellten, ausser das obere Kader, pro Jahr eine gewisse Anzahl Aktien mit einem Rabatt von 30 Prozent erwerben. Die Aktien waren dann drei Jahre für den Handel gesperrt.

Gegenüber Blick begründet der Berner Energiekonzern die Abschaffung mit dem fehlenden Interesse der Angestellten: «So haben vor allem Mitarbeitende in einer höheren Lohnklasse am Programm teilgenommen, vergangenes Jahr waren es weniger als zehn Prozent aller Mitarbeitenden. Gleichzeitig stiegen die administrativen Kosten des Programms», so ein Sprecher auf Anfrage.

Ein Blick in den Geschäftsbericht 2025 zeigt: Die BKW-Angestellten kauften insgesamt 116'282 Aktien zum Preis von 123.10 Franken je Aktie – fast 25'000 weniger Aktien als im Vorjahr. Dafür hat der Konzern gut 4 Millionen aufgewendet.

Doch warum wurde zuerst ein neues Programm angekündigt? Hat sich die BKW etwa verkalkuliert? «Keines der geprüften Modelle erfüllte die Anforderungen an eine möglichst breite, faire und gruppenweite Umsetzung», so der Sprecher weiter. Es scheiterte unter anderem an den unterschiedlichen Steuerpflichten in den Ländern. BKW beschäftigt weltweit 12'500 Angestellte, 8000 davon in der Schweiz.

Lieber Sponsoring als Benefits?

Der BKW-Angestellte kritisiert zudem, dass der Konzern gleichzeitig viel Geld in den neuen Markenauftritt sowie ins Sponsoring stecke. «Kritisch erscheint mir die Verhältnismässigkeit der Entscheidungen und die Frage, welchen Stellenwert die Mitarbeitenden bei der Verteilung finanzieller Mittel tatsächlich einnehmen», so der Leser.

BKW betont, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Abschaffung des Aktienbeteiligungsprogramms und dem Sponsoring gibt. Im Gegenteil: «Das Sponsoringbudget wurde in den vergangenen Jahren mit einem stärkeren Fokus auf den Schneesport schrittweise reduziert.»