Im Berner Oberland kommt Bewegung in die Bergbahn-Branche. Mit dem geplanten Kauf der Schilthornbahn durch die Jungfraubahn-Gruppe wollen zwei grosse Tourismus-Player zusammengehen. Damit wollen sie die Region für Gäste noch attraktiver machen. So soll der Deal ablaufen.

Darum gehts Die Jungfraubahn bietet 1800 Franken pro Aktie und hat sich bereits 52,3 Prozent gesichert

Die Schilthornbahn behält ihre Marke und Führung und betreibt ihre Anlagen selbständig weiter

Das Kaufangebot läuft vom 26. November bis 9. Dezember, die Behörden müssen noch zustimmen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Paukenschlag im Berner Oberland: Die Jungfraubahn Holding AG will die Schilthornbahn in Mürren BE übernehmen. Sie hat ein entsprechendes Angebot abgegeben. Konkret ist die Jungfraubahn-Gruppe bereit, für jede Aktie 1800 Franken zu zahlen, wie aus Medienmitteilungen der beiden Bergbahnen hervorgeht.

Der Deal ist bereits fortgeschritten: Im Vorfeld haben sich bereits Grossaktionäre der Schilthornbahn verpflichtet, ihre Anteile von insgesamt 52,3 Prozent zu verkaufen. Damit würde die Aktienmehrheit an die Jungfraubahnen übergehen. Hintergrund ist die Finanzkraft der grösseren Jungfraubahn. Die Schilthornbahn erhofft sich vom Zusammengehen eine bessere finanzielle Basis.

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Schilthornbahn bleibt als Marke bestehen

Die beiden Bergbahnen wollen künftig gemeinsam auftreten und ihre Angebote abstimmen. Das Ziel: Die Jungfrau-Region soll bei internationalen Gästen noch besser punkten.

Dennoch soll die Schilthornbahn nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Laut den Mitteilungen bleiben die eigene Marke und die lokal verankerte Führung bestehen. Auch den eigenen Betrieb führt das Unternehmen selbständig weiter.

Der Zeitplan ist straff

Wer seine Schilthornbahn-Aktien verkaufen will, muss rasch handeln. Das öffentliche Kaufangebot startet am Donnerstag und läuft bis am 9. Dezember um 12.00 Uhr. Danach folgt eine Nachfrist von sechseinhalb Handelstagen. Auf das Kaufangebot soll eine Kapitalerhöhung folgen, damit die finanzielle Basis der Schilthornbahn gestärkt wird.

Die Jungfraubahn-Gruppe legt ein sattes Angebot auf den Tisch: Der Kaufpreis liegt 500 Franken über dem letzten Kurs der Schilthornbahn vom Montag. Dieser lag bei 1300 Franken pro Aktie. Bevor der Deal endgültig steht, müssen allerdings noch die Behörden zustimmen.