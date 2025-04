Beliebtester Musikstreamer der Schweiz Spotify lanciert neues Super-Abo und erhöht Preise

Wer in Zukunft auf Spotify noch Musik ohne Werbeunterbrechung geniessen will, muss schon bald tiefer in die Taschen greifen. Zudem soll im Herbst ein neues Super-Premium-Abo kommen.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 42 Minuten