Für die Schweizer Landwirtschaft ist 2026 ein Jahr zum Vergessen. Der Hitzesommer reisst ein gewaltiges Loch ins Portemonnaie der Bauern. Jetzt schlägt der Schweizer Bauernverband unter Präsident Markus Ritter Alarm – und fordert rasche Hilfe.

Darum gehts Das Einkommen der Bauernfamilien sinkt 2026 laut BFS um 17 Prozent auf 2,8 Milliarden Franken

Bei Zuckerrüben und Kartoffeln fallen die Ernten wegen der Dürre so tief aus wie seit 30 Jahren nicht mehr

Der Bauernverband warnt vor Zahlungsproblemen und kritisiert Kürzungen im Bundesbudget 2027

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die Quittung für den Hitzesommer fällt für Schweizer Bauern happig aus. Nach Abzug aller Kosten bleiben den Höfen dieses Jahr 17 Prozent weniger in der Kasse als noch 2025. Das zeigen erste Schätzungen des Bundesamts für Statistik (BFS) vom heutigen Dienstag.

Konkret sinkt das Einkommen aller Bauernfamilien auf 2,8 Milliarden Franken. Besonders im Pflanzenbau sinken die Einnahmen gewaltig. Sie stürzen um 9 Prozent auf noch 4 Milliarden Franken. Einzig das Getreide konnten die Bauern frühzeitig und in guter Qualität einbringen. Andere Kulturen litten hingegen massiv unter der Dürre und dem Hagel: Besonders bitter trifft es die Produzenten von Zuckerrüben, mit einem Minus von 33 Prozent, und Kartoffeln, mit einem Minus von 24,8 Prozent. Hier fallen die Ernten so tief aus wie seit 30 Jahren nicht mehr.

Verdorrte Wiesen treffen die Milchbauern

Auch beim Viehfutter bricht der Wert um fast ein Fünftel ein: Auf den verdorrten Wiesen wuchs viel weniger Gras und Heu nach, weshalb die Bauern ihre Wintervorräte vorzeitig verfüttern mussten. Die volle Wucht dieser Futterknappheit dürfte sich laut BFS erst 2027 zeigen, wenn die Lager leer sind.

Das schlägt direkt auf die Milchbauern durch: Wegen des knappen Futters sank ihre Produktion in der zweiten Jahreshälfte deutlich. Dazu kommen sinkende Abnahmepreise. Im Jahresdurchschnitt büsst der Milchpreis 4,8 Prozent ein.

Gleichzeitig bleiben die Kosten für den Betrieb der Höfe mit über 12 Milliarden Franken auf einem hohen Niveau. Zwar geben die Bauern dank der guten Vorjahresernte noch leicht weniger für Futter aus, doch Treibstoff, Wasser und Dünger reissen ein grösseres Loch ins Portemonnaie.

Bauernverband warnt vor Zahlungsproblemen

Beim Schweizer Bauernverband (SBV) unter Mitte-Nationalrat Markus Ritter (59) herrscht deswegen miese Stimmung. Selbst im guten Vorjahr 2025 verdiente ein voll arbeitendes Familienmitglied laut der Forschungsanstalt Agroscope im Schnitt nur 64'800 Franken. Im Berggebiet waren es gar nur 46'000 Franken, also weniger als 3900 Franken im Monat. Das reicht bei weitem nicht, um schlechte Jahre wie 2026 abzufedern, so der Bauernverband in einer Mitteilung am Dienstag.

Der Verband befürchtet nun Existenzängste und dass viele Höfe ihre Rechnungen nicht mehr rechtzeitig bezahlen können. Für den SBV ist klar: Die Bauernfamilien brauchen bessere wirtschaftliche Perspektiven.

Entsprechend heftige Kritik erntet der Bundesrat für seine Sparpläne im Budget 2027. Dort will er den Bauern 85 Millionen Franken bei den Direktzahlungen – den Staatsbeiträgen für Umwelt- und Landschaftspflege – sowie 8,3 Millionen bei der Werbung für Schweizer Produkte streichen. Zudem fordert der Verband Grossverteiler wie Migros und Coop auf, die «schädliche Tiefpreisspirale» endlich zu stoppen.