Viele Schweizer wollen im Herbst noch einmal in die Wärme reisen. Blick zeigt fünf Last-Minute-Ziele für die ersten Oktoberwochen. Mit welchen Preisen musst du rechnen, wenn du jetzt noch buchen willst?

Im Herbst, wenn es in der Schweiz kühler wird, wollen viele Menschen nochmals an die Wärme reisen. Dabei ist klar, dass es die besten Angebote erst nach den Schulferien Ende Oktober oder im November gibt. Doch nicht alle können so lange warten.

Blick hat deshalb bei den Reiseveranstaltern Tui Suisse, Hotelplan und Helvetic Tours nachgefragt. Wir zeigen dir fünf Ziele, wo du in den ersten Oktoberwochen noch Last-Minute-Schnäppchen findest, um deinen Sommer zu verlängern.

1 Türkei

Die Türkei gilt in der Schweiz schon lange als günstigstes Reiseland, das zumindest teilweise in Europa liegt. Und an der türkischen Südküste ist das Meer auch im Oktober warm genug zum Baden. Viele historische Sehenswürdigkeiten werten das Erlebnis noch zusätzlich auf. Kein Wunder, empfehlen die Reiseveranstalter das Land auch in diesem Herbst.

Bei Abflügen ab Basel an die türkische Riviera beginnt der Preisrahmen bei Helvetic Tours für eine Woche bei rund 650 Franken pro Person für Halbpension im Viersternehotel. Rund 50 Franken teurer ist es bei einem Flug ab Zürich. Doch insgesamt sind die Last-Minute-Angebote für die Türkei für Anfang Oktober bereits dünn gesät.

2 Spanien

Auch in Spanien ist das Meer im Oktober noch warm – etwa in Mallorca. Die Baleareninsel ist schon lange ein Favorit für Schweizerinnen und Schweizer, die Wärme suchen und Party machen wollen. Ein Vorteil im Herbst: Der Massentourismus, gegen den sich die Einheimischen zunehmend zur Wehr setzen, ist in dieser Jahreszeit kein grosses Thema mehr.

Günstige Angebote sind auch jetzt noch frei: Bei Tui Suisse finden sich beispielsweise eine Woche im Viersternehotel mit Halbpension und inklusive Flug für unter 700 Franken pro Person. Im Dreisternehotel sind bei Helvetic Tours auch noch günstigere Preise um 600 Franken möglich. Und Hotelplan bietet eine Woche im Viersternehotel all inclusive für gut 900 Franken pro Person.

3 Portugal

Die Algarveküste im Süden Portugals ist für ihren feinen Sand und die imposanten Felsen berühmt. Doch leider ist die Region im Sommer völlig überlaufen. Viel schöner ist es im Herbst, auch wenn das Meer nicht mehr ganz so warm ist wie an den anderen Ferienzielen in dieser Liste.

Das preisgünstigste Angebot von Helvetic Tours für die Algarve im Drei- oder Viersternehotel liegt bei rund 600 Franken, normal sind ungefähr 800 bis 900 Franken pro Person für eine Woche im Drei- bis Viersternehotel mit Flug und Halbpension.

4 Ägypten

In Ägypten am Roten Meer sind Badeferien das ganze Jahr über möglich. Ein besonderes Highlight ist die intakte Unterwasserlandschaft. Zudem ist das Land der Pharaonen ein Paradies für Geschichtsinteressierte, die sich auch einmal aus der Hotelanlage wagen.

Bei Tui Suisse ist eine Woche mit Halbpension im Viersternehotel noch für knapp 1000 Franken pro Person zu haben. Doch alle drei Anbieter betonen, dass es im November deutlich günstiger wird. So ist bei Hotelplan Mitte November eine Woche in Marsa Alam für unter 700 Franken pro Person möglich.

5 Tunesien

Wie Ägypten ist auch Tunesien nicht nur ein Strandparadies, sondern auch ein Highlight für Kulturinteressierte. Neben schönen Stränden finden sich römische Ruinen und die typischen Märkte in den engen Gassen der Altstädte.

Hotelplan hat für Tunesien in den Herbstferien noch Familienangebote auf Djerba im Angebot, die bei rund 600 Franken pro Person für eine Woche all inclusive anfangen. Das Fünfsternehotel mit Frühstück gibt es für 800 Franken. Ähnliche Angebote gibt es auch bei Tui Suisse und Helvetic Tours. In der Regel liegen die Preise für Anfang Oktober für Djerba bei rund 1000 Franken im Vier- oder Fünfsternehotel.