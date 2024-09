1/6 Wenn in der Schweiz der Herbst Einzug hält, sehnen sich viele Menschen nochmals nach Meer, Strand und Sonne. Zum Beispiel in Ägypten am Roten Meer wie hier im Bild.

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Während es in der Schweiz schon nächste Woche richtig kalt und ungemütlich wird, bleibt der Sommer im Süden noch ein bisschen länger. Kein Wunder zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer im Herbst an den Strand.

«Wir sehen, dass viele Kundinnen und Kunden gerade im Herbst den Sommer verlängern möchten, um nochmals Sonne zu tanken und den Sand unter den Füssen zu spüren», sagt Hotelplan-Sprecherin Muriel Wolf Landau.

Ähnlich tönt es auch bei anderen Reiseveranstaltern. Zwar bleibe der Sommer die wichtigste Jahreszeit für Badeferien, doch die Nachfrage im Herbst steige, heisst es bei Tui Suisse und Kuoni.

Badeferienklassiker im Herbst angesagt

Dass Ferien am Strand im Herbst im Trend liegen, beweisen die Ranglisten der beliebtesten Destinationen bei den Veranstaltern. So liegen die Badeferienklassiker Griechenland, Türkei und Ägypten bei den Veranstaltern Hotelplan, Tui Suisse und Kuoni ganz weit oben.

«Die beliebtesten Reiseziele sind bei uns aktuell Spanien, Griechenland, die Türkei und Ägypten und auf der Langstrecke die Vereinigten Arabischen Emirate, die Malediven und Mauritius», sagt Tui-Suisse-Sprecherin Sonja Ptassek.

Individualreisen werden immer beliebter

Doch nicht alle Reisenden wollen nur am Strand liegen. «Viele Kundinnen und Kunden entscheiden sich im Herbst auch für den Besuch einer europäischen Stadt, eine kulturelle Fernreise oder für Aktivferien etwa im Nachbarland Österreich», erklärt Markus Flick, Sprecher für Kuoni und Helvetic Tours.

Dazu passt ein weiterer Trend: Individualreisen werden immer beliebter, sagen Veranstalter. Besonders angesagt sind in dem Bereich aktuell die USA, Südafrika, Tansania und Thailand, sagt Hotelplan-Sprecherin Wolf Landau.

Weniger im Fokus stehen im Herbst die nordischen Reiseziele, die sich im Sommer zunehmender Beliebtheit erfreuen. Zwar entflieht man mit einer Reise beispielsweise nach Norwegen dem Massentourismus, der in diesem Jahr an vielen Orten zum grossen Thema wurde. Doch man entkommt nicht dem kalten Wetter.

Schnäppchen nach den Schulferien

Die Reisebranche passt sich derweil den neuen Gewohnheiten der Kundinnen und Kunden an. «Was wir sehen ist, dass die Hotel- und Flugpartner die Saison, sprich den buchbaren Zeitraum, bis Ende Oktober verlängern», sagt Ptassek von Tui. Der Herbst werde auch deshalb zunehmend abseits der Ferienzeit gebucht.

Noch liessen sich für den Oktober an allen beliebten Destinationen gute Angebote finden, sagen die Reiseveranstalter. Noch mehr auf ihre Kosten kommen Schnäppchenjäger aber im November nach dem Ende der Schulferien.

So ist dann bei Helvetic Tours eine Woche für zwei Personen im 5-Sterne-Hotel in Ägypten am Roten Meer für unter 2000 Franken möglich. All inclusive und Flug eingerechnet, so Sprecher Flick. Und an die portugiesische Algarve oder die türkische Riviera kommen zwei Personen sogar für unter 1000 Franken. Die Türkei gilt für Schweizerinnen und Schweizer nicht umsonst als günstigstes Reiseland in Europa.

