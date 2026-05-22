Darum gehts
- Raiffeisen-Bank kämpft mit technischem Problem, Lohnzahlungen verzögert am 22. Mai
Betroffene Kunden berichten von ausbleibenden Zahlungen, Ursache noch unbekannt
- Ursache in der Zwischenzeit geklärt
Eine der grössten Banken der Schweiz kämpft mit technischen Problemen – und das ausgerechnet am Tag, an dem der Lohn kommen soll. Bei Raiffeisen funktionierten am Freitag Kontozahlungen nicht. Ein Blick-Leser berichtete, dass sein Lohn noch nicht eingegangen sei. Darum habe er beim Kundendienst nachgefragt: «Da haben sie mir gesagt, dass auf unbestimmte Zeit nichts geht.»
Ein Blick auf die Webseite bestätigt die Probleme bei den Überweisungen: «Aufgrund eines technischen Problems werden aktuell Kontobuchungen nicht verarbeitet. Unsere Spezialisten versuchen die Störung so schnell wie möglich zu beheben», vermeldete Raiffeisen.
Nach einigen Stunden vermeldete Raiffeisen die Behebung der technischen Probleme. «Mittlerweile läuft das System wieder und alle Zahlungen konnten verarbeitet werden», sagt eine Sprecherin zu Blick. Grund für die Störung sei eine technische Störung eines externen Partners gewesen.