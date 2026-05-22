Die Raiffeisen-Kunden mussten am Freitag auf den Eingang ihres Lohns warten. Die Bank ist von einer technischen Störung betroffen, Kontobuchungen wurden nicht verarbeitet. Grund ist ein technisches Problem bei einem Partner.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raiffeisen-Bank kämpft mit technischem Problem, Lohnzahlungen verzögert am 22. Mai

Betroffene Kunden berichten von ausbleibenden Zahlungen, Ursache noch unbekannt

Ursache in der Zwischenzeit geklärt

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Eine der grössten Banken der Schweiz kämpft mit technischen Problemen – und das ausgerechnet am Tag, an dem der Lohn kommen soll. Bei Raiffeisen funktionierten am Freitag Kontozahlungen nicht. Ein Blick-Leser berichtete, dass sein Lohn noch nicht eingegangen sei. Darum habe er beim Kundendienst nachgefragt: «Da haben sie mir gesagt, dass auf unbestimmte Zeit nichts geht.»

Ein Blick auf die Webseite bestätigt die Probleme bei den Überweisungen: «Aufgrund eines technischen Problems werden aktuell Kontobuchungen nicht verarbeitet. Unsere Spezialisten versuchen die Störung so schnell wie möglich zu beheben», vermeldete Raiffeisen.

Nach einigen Stunden vermeldete Raiffeisen die Behebung der technischen Probleme. «Mittlerweile läuft das System wieder und alle Zahlungen konnten verarbeitet werden», sagt eine Sprecherin zu Blick. Grund für die Störung sei eine technische Störung eines externen Partners gewesen.