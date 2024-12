Hier entstehen bald neue Wohnungen

Die gute Nachricht: Es werden wieder mehr Wohnungen gebaut und geplant. Weniger gut ist: Der Bauboom kommt zu spät und reicht nicht aus, um die Verknappung umzukehren. Aber es ist ein Anfang. Am meisten Bauaktivität orten die Immobilien-Spezialisten der Raiffeisen im Unterwallis, im Kanton Aargau, auf der Achse Mendrisio-Lugano-Bellinzona-Thusis, in der Stadt Zürich sowie in der Region Frauenfeld-Wil. In sehr ländlichen Regionen finde dagegen nur wenig Aktivitäten statt. Prozentual sind die meisten Wohnungen in der Zentralschweiz und im Aargau geplant, zeigen Zahlen der UBS. Spitzenreiter sind die Regionen Val-de-Travers im Jura, Rheintal SG und Thurtal TG. Dagegen bleibt die Bewilligungstätigkeit in den fünf Grosszentren sowie den meisten angrenzenden Regionen niedrig. Ausnahmen sind die Regionen Knonaueramt und Limmattal bei Zürich sowie das Fricktal bei Basel.