Die Schweizerische Nationalbank senkt am Donnerstag den Leitzins, um 50 Basispunkte auf 0,5 Prozent. Diese vorweihnachtliche Bescherung freut viele, besonders Eigenheimbesitzer mit Saron-Hypotheken. Aber auch andere Betroffene gehen nicht leer aus.

Was Hauseigentümer, Mieterinnen, Sparer und Konsumenten davon haben

Was Hauseigentümer, Mieterinnen, Sparer und Konsumenten davon haben

1/5 SNB-Präsident Martin Schlegel hat am Donnerstag die Zinssenkung verkündet. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Auch bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) weihnachtet es schon sehr: Der neue Präsident Martin Schlegel (48) hat am heutigen Donnerstag den Leitzins gesenkt. Um satte 50 Basispunkte auf neu 0,5 Prozent. Nach all den Ankündigungen möglicher weiterer Zinssenkungen in den letzten Wochen wäre die Enttäuschung riesig gewesen, hätte die SNB das Vorweihnachtsgeschenk im Sack behalten.

Die heutige Zinssenkung ist die Krönung auf dem volkswirtschaftlichen Weihnachtsbaum. Nötig wäre dieser Schritt vorderhand laut Beobachtern nicht gewesen, zu gut brummt die Schweizer Wirtschaft und die Inflation ist weiter auf dem Rückzug.