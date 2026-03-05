Nach 65 Jahren schliesst das Möbelhaus SIZ in Visp VS seine Türen. Inhaber Bruno Imboden hat keine Nachfolgelösung gefunden. Mit Rabatten bis zu 70 Prozent läuft der Räumungsverkauf. Die Angestellten verlieren ihren Job und müssen sich neu orientieren.

Kleine Geschäfte in der Schweiz schliessen zunehmend wegen Onlinehandel und Konkurrenz

Das Möbelhaus SIZ in Visp schliesst nach 65 Jahren mangels Nachfolge

2000 Quadratmeter Verkaufsfläche, Rabatte von 20 bis 70 Prozent

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Kleine Geschäfte haben es schwer in der Schweiz. Quer durch alle Branchen essen deren Betreiber hartes Brot. Der Grund fürs Lädelisterben ist simpel: Grosse Ketten sind günstiger und haben das breitere Sortiment. Und der Onlinehandel boomt. Kleine Player auf dem Land haben da kaum Überlebenschancen. So hat Ende Januar das Modehaus Felber in Willisau LU für immer geschlossen – nach 117 Jahren. Zuletzt wurden die letzten Jackets oder Blusen mit 70 Prozent Rabatt verkauft.

Ende März ist in Wohlen AG Lichterlöschen. Mit der Tschachtli Klang und Bild AG erwischt es ein traditionsreiches Geschäft für Heim- und Unterhaltungselektronik. Inhaber und Gründer Lucien Tschachtli (78) gibt auf. Stolze 49 Jahre nach der Gründung. Der Entscheid fällt ihm schwer. «Der Fachhandel im Privatkundenbereich hat keine Zukunft mehr», sagte Firmengründer Lucien Tschachtli (78) ernüchtert.

Keine Nachfolgelösung gefunden

Jetzt kommts auch im Wallis zu einer spektakulären Schliessung. Nach 65 Jahren schliesst in Visp VS das Möbelhaus SIZ, wie der «Walliser Bote» berichtet. Der Möbelhändler mit dem markanten, in rot gehaltenen Bau, liegt an der Kantonsstrasse, wurde 1961 gegründet. Seit 1987 führt Bruno Imboden (64) den Betrieb. Im Möbelhaus mit einer Ausstellungsfläche von 2000 Quadratmetern gibts von der Büroeinrichtung, über bequeme Sofas bis hin zu Lampen oder Vorhängen und Einrichtungen für Ferienwohnungen alles. Getreu dem langjährigen Firmenmotto «Alles, was das Haus braucht».

Jetzt wird alles mit Rabatten von 20 bis 70 Prozent angeboten, wie Bruno Imboden auf der Homepage des Unternehmens schreibt. «In diesem Jahr feiere ich meinen 65. Geburtstag. Nach einem langen und erfüllten Berufsleben ist es Zeit, in den Ruhestand zu treten», schreibt er. Und nennt den Grund für das Ende nach 65 Jahren. «Da ich keine Nachfolge für den Betrieb finden konnte, habe ich mich schweren Herzens, aber mit grosser Vorfreude auf die Zukunft dazu entschlossen, mein Möbelhaus zu schliessen.»

Angestellte verlieren ihren Job

Bitter ist das für die teils langjährigen Angestellten. Sie verlieren ihren Job und müssen sich neu orientieren. Wehmütig bedankt sich Imboden bei seinen Leuten. «Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Team», schreibt er. Dass Möbel SIZ über Jahrzehnte erfolgreich bestehen konnte, verdanke er massgeblich seinen langjährigen, engagierten und loyalen Mitarbeitern. «Für diesen unermüdlichen Einsatz danke ich euch von Herzen. Ich wünsche euch für eure berufliche und private Zukunft alles Gute.» Seit heute Donnerstag läuft im Oberwalliser Möbelhaus der Räumungsverkauf.