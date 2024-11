1/7 Eine Coop-Kundin war aufmerksam und stellte beim Wiegen ihrer Auberginen einen viel zu hohen Preis fest. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Auf einen Blick Leserreporterin soll für Auberginen im Coop viel zu viel bezahlen

Das Problem war eine fehlerhafte Waage, sagt Coop

In einem anderen Fall wurde für Eier ebenfalls zu viel berechnet

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Leserreporterin Mona P.* traut ihren Augen nicht: Sie will im Coop Supermarkt Volkiland in Volketswil ZH knapp 2,6 Kilogramm Auberginen kaufen. Am Regal ist das Gemüse mit 2.50 Franken pro Kilogramm angeschrieben. Doch die Gemüsewaage in der Nähe der Auberginen rechnet mit einem Kilopreis von 4.30 Franken und spuckt für die Auberginen einen Gesamtpreis von 11.15 Franken aus – obwohl sie die richtige Produktnummer eingegeben hat. P. ist aufmerksam und erkennt den Fehler sofort.

Eine Mitarbeiterin hätte ihr daraufhin geraten, eine andere Waage auszuprobieren, sagt sie im Gespräch mit Blick. Und tatsächlich druckt die weiter von den Auberginen entfernte Waage das korrekte Preisschild aus: Nun soll P. noch 6.50 Franken zahlen, nachdem die erste Waage fast den doppelten Preis berechnet hat.

Acht statt sechs Eier verrechnet

«Die Auberginen waren auch nicht das einzige Gemüse, wo die Preise falsch, das heisst natürlich zu hoch und nicht zu tief, waren», wettert P. im Gespräch weiter. Die Coop-Angestellte habe den Grund für den falschen Preis sofort erkannt. «Die Waagen würden mit dem Internet synchronisiert, weshalb die Preise teilweise nicht stimmen würden», habe die Frau ihr erzählt.

P. sagt, dass sie bei Einkäufen im Coop in Volketswil immer wieder höhere Preise als die am Regal angeschriebenen feststellt. Den einen Fall beim Kauf von offenen Eiern hat sie dem Detailhandelsriesen in einer E-Mail geschildert, die Blick vorliegt. Auf dem 6er-Karton sei ein Strichcode für 8 Eier hinterlegt gewesen. Coop bedankt sich in der Antwort für den Hinweis und teilt ihr mit, die Beschriftung geändert zu haben.

Coop spricht von Einzelfällen

Auf die Auberginen und die fehlerhafte Waage in Volketswil angesprochen, sagt der Detailhändler zu Blick: «In Einzelfällen konnten gewisse Abweichungen festgestellt werden. Diesen lagen technische Gründe zugrunde, die unterdessen identifiziert und behoben werden konnten.» Wie viele Kundinnen und Kunden unbemerkt wohl zu viel bezahlt haben?

Man sei stets darum bemüht, dass die Angaben korrekt sind, so Coop weiter. Das Verkaufspersonal kontrolliere die Waagen regelmässig. Zudem werden die Waagen regelmässig vom Eichmeister geprüft.

Auch auf die Frage, ob die Probleme in allen Filialen auftauchen, antwortet Coop: «Es handelte sich dabei um Einzelfälle.» Es komme entsprechend auf Kundenseite auch nicht zu regelmässigen Reklamationen. Wer eine Abweichung auf der Anzeige feststelle, könne sich im Laden jederzeit ans Verkaufspersonal wenden.



*Name der Redaktion bekannt