Das Betreibungsamt Lugano macht einen ausgebrannten Rolls-Royce zu Geld. Die Auktion erfolgt im Rahmen der gerichtlichen Liquidation des italienischen Edeltuners Ares Modena. Los gehts bei einem Franken.

Darum gehts Das Betreibungsamt Lugano versteigert einen vollständig ausgebrannten Rolls-Royce

Das Startgebot beträgt einen Franken, für Käufer in der Schweiz fällt zudem die Verzollung an

Die Auktion erfolgt im Rahmen der gerichtlichen Liquidation der italienischen Firma Plutone SRL

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für ein Auto – aber was für ein trauriger Zustand! Ein Rolls-Royce steht eigentlich für Luxus auf vier Rädern. Doch was das Betreibungsamt Lugano TI derzeit zur Versteigerung anbietet, treibt Autofans die Tränen in die Augen. Von der einstigen Luxuskarosse ist nur noch ein Wrack übrig. «20 Minuten» hat zuerst über die Auktion berichtet.

Die Beschreibung des Auktionsobjekts fällt entsprechend ernüchternd aus: Das Fahrzeug mit dem Kontrollschild G-2IHP ist vollständig ausgebrannt und unbrauchbar. Nicht einmal die Fahrgestellnummer sei mehr sichtbar, schreibt das Betreibungsamt. Wer mit dem Gedanken spielt, dem Rolls-Royce neues Leben einzuhauchen, der braucht viel Geld und noch mehr Geduld.

Rolls-Royce ist nicht verzollt

Und er muss einiges beachten. Das Betreibungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass bei umgebauten und zuvor im Ausland zugelassenen Fahrzeugen eine Schweizer Strassenzulassung nicht garantiert werden kann. Darum muss sich der Käufer selber kümmern. Auch der Zoll redet noch ein Wörtchen mit. Wer in der Schweiz wohnt und den Wagen ersteigert, muss ihn erst verzollen. Wer das Wrack ins Ausland schafft, muss die entsprechenden Transitformalitäten erledigen.

Das Startgebot von einem Franken lockt dennoch Interessenten an. Am Mittwochabend waren bereits 200 Franken geboten. Der Preis dürfte bis zum Ende der Auktion am Freitag noch weiter steigen. Nach dem Zuschlag bleiben dem Käufer sieben Tage Zeit, um den Kaufpreis zu überweisen. Innert zehn Tagen muss das Wrack abgeholt werden. Am besten mit einem Anhänger, denn auf eigener Achse dürfte der britische Luxusliner das Gelände kaum mehr verlassen.

Auch in Zürich und St. Moritz präsent

Warum der Rolls-Royce gebrannt hat, ist nicht klar. Hinter der Versteigerung steckt die gerichtliche Liquidation der italienischen Firma Plutone SRL, die früher unter dem Namen Ares Modena firmierte. Das Unternehmen war auf den Umbau exklusiver Automobile spezialisiert. Gegründet wurde die italienische Edelschmiede 2014 vom früheren Lotus-Chef Dany Bahar und seinem Geschäftspartner Waleed Al Ghafari.

Die Firma erfüllte praktisch jeden automobilen Wunsch der Superreichen. Und machte etwa aus einem Tesla Model S ein Cabriolet, aus einer viertürigen Bentley-Limousine ein elegantes Coupé oder baute die Mercedes G-Klasse zum brachialen Geländewagen um. Mit dem Panther ProgettoUno liess Ares gar den legendären Sportwagen De Tomaso Pantera wieder aufleben. In Modena hatte die Firma eine 23'000 Quadratmeter grosse Fabrik. Auch in Zürich und St. Moritz war Ares präsent. 2024 war dann Schluss, wie «Inside Paradeplatz» damals berichtet hat.