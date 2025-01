1/4 Künftig nur noch 90 Gramm schwer: die kultigen Milka-Tafeln. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Kleine Enttäuschung für Schoggi-Liebhaber: Die lila Milka-Tafel wird kleiner. Der US-Schokoladenhersteller Mondelez reagiert damit auf den brutalen Anstieg der Kakaopreise sowie auf die hohen Kosten für Energie, Verpackung und Transport. Bei zahlreichen Schoggi-Sorten schrumpft jetzt darum die Grösse – wobei der Preis gleich bleibt, wie die deutsche «Lebensmittel Zeitung» berichtet.

Betroffen sind die Varianten Alpenmilch, Noisette, Zartherb und Weiss. Der Inhalt der klassischen 100-Gramm-Tafel wiegt in Zukunft nur noch 90 Gramm. Die Sorten Dark Milk, Luflée und Oreo Sandwich waren bereits vorher weniger als 100 Gramm schwer. Zudem reduziert Mondelez das Gewicht mehrerer grosser Tafeln von 270 auf 250 Gramm.

Kakaopreis steigt ins Unermessliche

«Die Herstellung unserer Produkte ist weiterhin sehr viel teurer», bestätigt die US-Firma. «Infolge dieses schwierigen Umfelds mussten wir die Entscheidung treffen, das Gewicht einiger unserer Milka Tafeln anzupassen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können und keinen Kompromiss beim Geschmack und der Qualität zu machen», heisst es weiter.

Der Schoggiproduzent betont, dass Änderungen von Produktgrössen jeweils «sehr sorgfältig» abgewogen und nur vorgenommen werden, «wenn es unvermeidbar ist».

Wie andere Hersteller kämpft Mondelez schon länger mit dem gestiegenen Kakaopreis. Die Kosten an der New Yorker Rohstoffbörse hatten sich im vergangenen Jahr um 161 Prozent erhöht. Mitte Dezember stiegen sie auf einen Rekord von 10'100 Dollar pro Tonne. Schon 2023 waren die Kakaopreise um 70 Prozent gestiegen.

Wie viel bezahlt der Kunde noch?

Wie auch bei anderen Schoggitafeln suchen die Produzenten den Preis, den die Verbraucher noch bereit sind zu zahlen. Andere Schokoladenhersteller wie Lindt & Sprüngli lassen die Grösse gleich, drehen dafür an der Preisschraube.

Die sogenannte «Shrinkflation», also die Inhaltsreduzierung bei gleichem Preis, ist bei Lebensmittelhersteller ein beliebtes Mittel. So ist beispielsweise auch die Magnum-Glace im letzten Sommer kleiner geworden. In Frankreich gilt seit einem halben Jahr sogar eine Kennzeichnungspflicht.