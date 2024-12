1/6 Die Migros verkauft Dubai-Schoggi mit dem Hinweis: «Bitte nur eine Packung pro Haushalt.» Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Dubai-Schoggi: Preisvergleich bei Discountern und Detailhändlern. Nachfrage bleibt hoch

Günstigste Varianten aus der Türkei, teuerste aus der Schweiz

Lidl bietet die günstigste Dubai-Schoggi für 3.27 Franken pro 100 Gramm Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Du brauchst noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einer Dubai-Schoggi? Mittlerweile haben wohl alle von der süssen Leckerei, gefüllt mit grüner Pistaziencreme und knusprigem Engelshaar, gehört. Die Verlockung, selber mal reinzubeissen, ist gross.

Auch Discounter wie Lidl, Aldi und Denner führen die gefüllte Schokolade mittlerweile im Sortiment. Und zwar zu tieferen Preisen als Migros und Coop. Aber wo ist Leckerei am günstigsten? Blick vergleicht die Preise – heruntergerechnet auf 100 Gramm.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Discounter am günstigsten

Am günstigsten ist die Dubai-Schoggi bei Lidl. Der Discounter hat die Leckerei mit der Marke Milango am 21. Dezember ins Sortiment aufgenommen. Die erste Auflage umfasst eine limitierte Stückzahl – weitere Lieferungen seien bereits in Planung. Die 122-Gramm-Tafel kostet 3.99 Franken.

Seit dem 20. Dezember führt zudem Aldi die Schoggi der Marke Alyan im Sortiment – und ist damit am zweitgünstigsten. Aldi bietet die Schokolade nur vorübergehend an und solange der Vorrat reicht.

Bei Denner kostet dieselbe Schoggi nur wenige Rappen mehr: «Das Produkt kommt sehr gut an und eignet sich perfekt als Geschenk für Weihnachten. Daher heisst es, schnell zugreifen», so ein Sprecher.

Jedoch hat es mit der Marke Alyan bei Denner Probleme gegeben. Bei einigen Tafeln fehlte die Pistaziencreme, wie ein Blick-Leser berichtete. Der Discounter bietet aber noch die Tafel einer weiteren Marke an – zum selben Preis.

Schweizer Kreationen am teuersten

Bei Coop ist die Nachfrage nach Dubai-Schokolade weiterhin sehr hoch, wie der Detailhändler mitteilt. Dabei bietet Coop verschiedene Varianten an. Am günstigsten ist dabei die 200-Gramm-Tafel der Marke Antep Gourmet aus den Niederlanden.

Bei der Migros gibt es ebenfalls zwei Varianten: eine aus der Schweiz sowie eine aus der Türkei. Beide Varianten sind jeweils nur in kleiner Stückzahl verfügbar. Deshalb bittet die Migros auch darum, nur eine Tafel pro Haushalt zu kaufen. Auch online gibt es die Tafelschokolade nur in limitierter Stückzahl. Eine Sprecherin empfiehlt, auf der Website nachzuschauen, wo das Produkt noch zu haben ist.

Die teuerste Dubai-Schoggi hat das Warenhaus Globus im Sortiment: 15.50 Franken für 100 Gramm. Dabei werden die Truffes in Dubai Style von Chocolatier Thomas Müller in der Schweiz hergestellt.

Generell zeigt sich, dass die günstigen Varianten der Dubai-Schokolade allesamt aus der Türkei stammen. Die Kreationen aus der Schweiz haben eine andere Qualität und sind jeweils am teuersten. So auch die «Schutzengeli Dubai-Style» der Confiserie Bachmann, die es in der Migros zu kaufen gibt.