Die Solarpanel-Firma Mons Solar aus Sennwald SG muss Konkurs anmelden. Trotz Restrukturierungsversuchen hat sich die finanzielle Lage weiter verschlechtert. Die verbleibenden 60 Mitarbeiter müssen sich neue Jobs suchen.

1/5 Lichterlöschen bei der Solarfirma Mons Solar in Sennwald SG. Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Mons Solar aus Sennwald SG stellt Betrieb ein, Mitarbeiter suchen neue Jobs

Geschäftsleitung beantragt Konkurs wegen Überschuldung und verschlechterter Auftragslage

60 verbleibende Mitarbeiter betroffen, erhebliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und staatlichen Stellen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aus für die Firma Mons Solar aus Sennwald SG! Die verbleibenden 60 Mitarbeitenden müssen sich einen neuen Job suchen. Das Unternehmen hat einen Konkursantrag eingereicht, wie es am Mittwoch in einer Stellungnahme mitteilt.

Bereits ein Augenschein von Blick vor Ort liess vor wenigen Tagen nichts Gutes erahnen: Ein Mitarbeiter sprach von ausstehenden Löhnen und hoffte auf einen Konkurs, zwecks «Neuanfang».

Die Geschäftsleitung kommt dem mit dem Antrag auf Konkurseröffnung jetzt nach. Der Grund: Die Gesellschaft sei überschuldet. Es bestehen erhebliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und staatlichen Stellen. Trotz Restrukturierung und Abbau von Stellen 2024 habe sich die Auftrags- und Umsatzlage 2025 weiter verschlechtert.

Kritik am Verwaltungsrat

Aus dem Statement von Mons Solar geht ein Streit zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung hervor. Im Schreiben hält Zweitere fest: Die mehrfachen Hinweise von Anwälten, Steuerexperten und Revisoren seien «seit mehreren Monaten» unbeachtet geblieben. Damit habe der Verwaltungsrat nicht nur seine Pflichten vernachlässigt, sondern auch den Handlungsspielraum des Unternehmens zusätzlich eingeschränkt.

Ein vom Präsidenten und einem weiteren Mitglied des VR eingereichtes Gesuch um provisorische Nachlassstundung sowie das Dokument, auf welchem dieses beruht, wurden weder vom Gesamt-VR noch der Geschäftsleitung genehmigt. Nachdem die Geschäftsführung infolge geschlossenen Rücktritts des Gesamt-VR am 11. August nun in der Pflicht ist, kommt diese zum Schluss, dass eine Rettung des Unternehmens ausgeschlossen ist und eine Nachlassstundung daher keinen Sinn macht.

Ein angeblich interessierter Investor habe gar nie eine Investition beabsichtigt, oder genauer: Eine solche sei in Anbetracht der Lage des Unternehmens nicht in Frage gekommen.