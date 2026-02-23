DE
FR
Abonnieren

340 Meter hoher Hotel-Turm
Donald Trump will das höchste Gebäude von Australien bauen

Ein Trump-Hotel soll mit 340 Metern das höchste Gebäude Australiens werden. Geplant ist der Luxus-Wolkenkratzer im Touristen-Hotspot Surfers Paradise. Das Geld für das 800-Millionen-Franken-Projekt kommt von Investoren unter anderem aus den USA und den Emiraten.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Kommentieren
1/6
Im australischen Touristenort Surfers Paradise soll ein neues Trump-Hotel entstehen.
Foto: Eliza Fitzgerald

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Trump-Hotel mit 340 Metern Höhe entsteht in Surfers Paradise, Australien
  • Privatinvestoren aus Singapur, Hongkong, UAE und USA finanzieren Bau
  • Kosten: 820 Mio. CHF, geplante Fertigstellung mit 91 Stockwerken
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Keystone-SDA und Michael Hotz

Surfers Paradise ist einer der Touristen-Hotspots an der australischen Gold Coast. Am Strand reiht sich ein Hotel ans nächste. Und künftig soll ein neuer Luxus-Wolkenkratzer die markante Skyline des Ferienorts dominieren: ein Trump-Hotel. 820 Millionen Franken soll der Turm kosten. Und 340 Meter hoch sein, was das Hotel zum höchsten Gebäude in Down Under machen wird. 

Der Vertrag für das Projekt an der Ostküste sei mittlerweile unterzeichnet worden, teilte die australische Entwicklerfirma Altus Property Group mit. Der «Trump International Hotel & Tower» soll den Angaben zufolge auf einem Grundstück in der Trickett Street gleich am Pazifik entstehen. Mit 91 Stockwerken würde der Turm den bisherigen Rekordhalter überragen, den rund 322 Meter hohen Q1 Tower. Dieser steht seit 2005 mit seinen fast 80 Stockwerken und einer Aussichtsplattform ebenfalls in Surfers Paradise, einem beliebten Vorort der Stadt Gold Coast südlich von Brisbane.

Wer finanziert das Projekt?

Altus-Chef David Young erklärte, er habe die Vereinbarung am 14. Februar im Anwesen Mar-A-Lago von US-Präsident Donald Trump (79) in Florida unterzeichnet. Er habe das Projekt zuvor fast 20 Jahre lang verfolgt. Finanziert wird der Bau demnach vollständig durch private Investoren aus Singapur, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA.

Mehr zu Trumps Hotel-Business
Trump pulverisiert Spendenrekord für Amtseinführung
Buhlen um seine Gunst
Trump pulverisiert Spendenrekord für Amtseinführung
Trumps Imperium – wie reich ist der neue Präsident eigentlich?
Immobilien, Aktien, Schulden
Wie reich ist Trump eigentlich?
Donald Trump baut in Dubai ein Hotel der Extraklasse
Höchster Pool der Welt
Donald Trump baut in Dubai ein Hotel der Extraklasse
Wie Donald Trump mit seinem Amt gerade Milliarden verdient
Imperium des US-Präsidenten
Wie Trump mit seinem Amt gerade Milliarden verdient

Geplant sind neben dem Hotel auch 270 Luxusresidenzen, ein privater Beach Club sowie Einzelhandels- und Gastronomieflächen, wie die Gruppe Trump Hotels auf ihrer Website schreibt. Dort wird das Projekt unter «coming soon» geführt. Insgesamt gibt es bisher laut Webseite acht Luxushotels der Marke in den USA, Irland und Schottland. Weitere sind in Planung, etwa in Dubai und auf den Malediven.

Die Trump-Hotels sind Teil der Trump Organization, dem Familienunternehmen des US-Präsidenten. Aktuell führt dieser die Geschäfte nicht selber, sondern hat die Leitung seinen Söhnen Donald Trump Jr. (48) und Eric Trump (42) abgegeben.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen