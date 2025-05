1/7 Das Resort Bergwelt Grindelwald wird im Hotelrating zum «Hotel des Jahres» gekürt. Foto: Bergwelt Grindelwald

Bergwelt Grindelwald im Berner Oberland zum Hotel des Jahres gekürt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Schweizerinnen und Schweizer lieben es, sich in einer schönen Hotelanlage vom durchgetakteten Alltag zu erholen. Sei es ein verlängertes Wochenende in einem Wellnesstempel, ein schönes Konzertwochenende samt Übernachtung in einer der Kulturhochburgen, oder im Sommer fern der Wohngemeinde flanieren, wandern und sich danach auf die Massagebank legen. Die Online-Bewertungen bieten oft Hilfe, wo man das am besten kann. Ganz zuverlässig sind sie wegen der vielen Fake-Kommentare jedoch nicht.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das neu veröffentlichte Hotelrating von Karl Wild & Andrin Willi zur Hand nehmen. Das Buch ist im Weber Verlag erschienen. Hotelexperte Andrin Willi hat mit seinem Team die Tophäuser im Land besucht und die 150 besten Betriebe nach einheitlichen Kriterien klassiert.

Das «Hotel des Jahres»

In der Ausgabe 2025/26 geht der Titel «Hotel des Jahres» ans Bergwelt Grindelwald im Berner Oberland. Das Resort mit seinen 90 Zimmern, Suiten, Apartments und Residenzen wurde 2021 eröffnet. Statt auf Alpenchic setzt man auf einen urbanen Stil und punktet unter anderem mit seinem Gourmetrestaurant.

Im 5-Sterne-Bereich geht der 1. Platz an das Castello del Sole in Ascona TE. Die rund 80 Zimmer und Suiten kosten pro Übernachtung zwischen 540 und 930 Franken. Punkten konnte das Hotel mit seinem grosszügigen Platzangebot und dem üppigen Aktivitätsprogramm. Dieses reicht von einer Fahrt mit dem Motorboot über Boxtraining bis hin zu Yoga. Auch das mehrfach ausgezeichnete Küchenteam erhält ein Sonderlob.

Ideal für Hochzeiten

Bei den 4-Sterne-Betrieben räumt das Hotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee ab. Der Luzerner Betrieb ist ein begehrter Ort für Hochzeitszeremonien. Die 53 Zimmer sind jüngst praktisch alle renoviert worden. Bei Gästen beliebt sind auch die Sauna-Würfel am See. Die Hoteltester schwärmen über das besondere Flair und die innovativen Ideen des Hoteliers. Eine Übernachtung fängt preislich bei 290 Franken an.

Das kleine Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad holt den ersten Platz bei den 3-Sterne-Betrieben. Fast schon einzigartig: Der Familienbetrieb in Schangnau Bern wird in der sechsten Generation geführt. Eng verbunden mit der Hotelgeschichte ist das Merängge-Gebäck, mit dem sich die Gäste verköstigen können. Die Tester geben auch Extrapunkte für die individuelle Zimmereinrichtung und die Küche. Kosten pro Übernachtung: Zwischen 200 und 360 Franken.

Entspannen wie im alten Rom

Der Titel des besten Wellnesshotels geht wie im Vorjahr an den 5-Sterne-Tempel Grand Resort Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Wer sich wie zu Zeiten der Römer im warmen Wasser entspannen möchte, kommt in der von Tempelanlagen inspirierten Wellnessoase voll auf seine Kosten – für 540 bis 2300 Franken pro Nacht.

Mit dem Dolder Grand in Zürich konnte auch das beste Stadthotel aus dem Vorjahr seinen Titel verteidigen. Ein persönlicher Butler, Gourmetgastronomie, ja gar eine Hotelbelegschaft, die des Gedankenlesens mächtig ist, wird vom Testerteam angepriesen.