10-Millionen-Investition
Falera sagt klar Ja zum Weisse-Arena-Deal

Die Gemeinde Falera stimmt dem Kauf der Infrastruktur der Weisse Arena Bergbahnen zu. Mit 206 Ja-Stimmen gegen 5 Nein-Stimmen bewilligen die Bürger eine Investition von 10 Millionen Franken, um ausländische Übernahmen zu verhindern.
Publiziert: 22:32 Uhr
Aktualisiert: 22:34 Uhr
Die Bürger von Falera sprachen sich für ein klares Ja aus.
Foto: Keystone-SDA

  • Falera stimmt für Übernahme der Weisse Arena Bergbahnen-Infrastruktur
  • Ziel: Verhinderung ausländischer Investoren-Übernahme der wichtigen regionalen Bergbahnen
  • 206 Ja-Stimmen zu 5 Nein-Stimmen für 10-Millionen-Franken-Investition in Falera
Janine Enderli und Keystone-SDA

Die Bündner Gemeinde Falera hat sich am Donnerstagabend klar zur Übernahme der Infrastruktur der Weisse Arena Bergbahnen ausgesprochen. Dafür will die Gemeinde nun zehn Millionen Franken beisteuern.

Das Hauptziel des Kaufes ist es, zu verhindern, dass ausländische Investoren die für die Region wichtigen Bergbahnen übernehmen. Wenn die Gemeinden Laax am Freitag und Flims am Sonntag ebenfalls zustimmen, soll die Infrastruktur der Weissen Arena an eine gemeinsame Finanzgesellschaft der drei Gemeinden verkauft werden. Die Bergbahnen würden die Anlagen danach zurückpachten.

Millionen-Investition

Für Falera bedeutet das Ja zum Kauf eine Investition über 10 Millionen Franken. Dazu sagten die Stimmberechtigten 206 Mal Ja und 5 Mal Nein. Damit sei Geschichte geschrieben worden, sagte der Gemeindepräsident Norbert Good (parteilos).

Er dankte ausserdem für die rekordhohe Beteiligung an der Versammlung. 221 Stimmberechtigte standen vor dem Lokal Schlange, so viele wie noch nie.

