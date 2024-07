Unwetter am Freitagabend in der Schweiz Brand in Uetendorf BE nach Blitzeinschlag

In einem Zweifamilienhaus in Uetendorf BE ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen – offenbar wegen eines Blitzeinschlags kurz vor 16 Uhr. «Wir haben gesehen, wie der Blitz eingeschlagen hat», berichtet eine Leserin gegenüber Blick.